Yurtiçinde gündem TCMB ve 3. çeyrek finansalları

Yakın dönemde enflasyonda manşet ve çekirdek rakamlar ile beklentilerde gözlenen bozulmaya ek olarak dolar/TL’de gözlenen sert hareketlerin etkisiyle TCMB’nin bir sonraki toplantıya kadar kendine bir manevra alanı oluşturmak amacıyla Geç Likidite Penceresi Borç Verme faizinde sınırlı bir artışa gitme olasılığının öne çıkmaya başlayabileceğini düşünmekteydik. Ancak, yakın dönemde dolar/TL’nin 3.70 TL altındaki seyrini koruması, gelecek aylarda baz etkisi kaynaklı olarak enflasyonda düşüş görülmesinin beklenmesi ve TCMB’nin ortalama fonlama faizinin % 12 seviyesinin altında kalmaya devam etmesi gibi gelişmeleri göz önüne alarak, ana beklentimizin, gelecek haftaki toplantıda faizlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi yönünde olduğunu ifade edelim. Toplantı öncesinde kur tarafındaki oynaklığın bir miktar artma olasılığı bulunmakla birlikte, karar ile birlikte yayınlanacak olan metinde yer alacak ifadelerin bu oynaklığı artırıcı ya da ortadan kaldırıcı etkiye sahip olabileceğini, bundan dolayı da yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz.

2017 yılı itibariyle planlı Para Politikası Kurulu toplantı sayısı 8’e inen TCMB yılın son PPK toplantısını 14 Aralık tarihinde gerçekleştirecek. Pazartesi ekim ayı Tüketici Güven Endeksi, Çarşamba günü ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı ve Reel Kesim Güven Endeksi haftalık ekonomi takviminde öne çıkan diğer veriler olarak sıralanabilir. Ancak, çok büyük bir sapma görülmedikçe bu verilerin piyasa üzerinde çok kalıcı bir etki bırakmasını beklemiyoruz. Ayrıca, siyasi-jeopolitik haber akışları, son haftalarda olduğu gibi, zaman zaman ekonomi gündemini gölgede bırakabileceğinden bu taraflardaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam etmekte de fayda var.

Payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2017 yılı 3. çeyrek finansal sonuç açıklama takvimi 20 Ekim Cuma günü itibariyle başladı. Sanayi şirketleri için konsolide olmayan sonuçlar 30 Ekim’e, konsolide sonuçlar 9 Kasım’a kadar; bankalar için ise konsolide olmayan sonuçlar 9 Kasım, konsolide sonuçlar 20 Kasım’a kadar devam açıklanmaya devam edecek. Finansal sonuç açıklama takvimi sona erene kadar borsada hisse bazlı hareketlerin ön plana çıkması muhtemel görünüyor. Gelecek hafta boyunca TAV Havalimanları, Türk Telekom, Akbank, TSKB, Turkcell, Garanti Bankası, Kardemir, Yapı Kredi Bankası finansal sonuçları açıklaması beklenen önemli şirketler olarak sıralanabilir.

ABD’DE BÜYÜME, AVRUPA’DA ECB, ASYA’DA JAPONYA SEÇİMİ ÖN PLANDA

Küresel ekonomi takvime baktığımızda yeni haftanın en kritik başlığının Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştireceği toplantı olacağını söyleyebiliriz. Ekonomideki toparlanma devam ederken, yakın dönemde başta ECB Başkanı Draghi olmak üzere bazı merkez bankacılardan gelen açıklamalar ECB’nin yakın dönemde mevcut varlık alım programını sonlandırabileceğine yönelik beklentilerin öne çıkmasına neden olmuştu. ECB’nin bu haftaki toplantıda mevcut varlık programının akıbetini değerlendirmesinin beklenmesi toplantının önemini artırmakta. Dolayısıyla, kararın ardından ECB Başkanı Draghi’nin basın toplantısında vereceği mesajlar başta euro/dolar paritesi olmak üzere küresel piyasalardaki oynaklığın artmasına neden olabilir.

ABD tarafında salı günü ekim öncü bileşik PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi); çarşamba günü eylül Dayanıklı Mal Siparişleri ve Yeni Konut Satışları; perşembe eylül Dış Ticaret Dengesi, Bekleyen Konut Satışları ve haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları; cuma 2017 yılı 3. çeyrek Ekonomik Büyüme ilk tahmini

ve ekim Tüketici Güveni verileri izlenecek. Özellikle, çarşamba günü açıklanacak olan Dayanıklı Mal Siparişleri ile cuma günkü Büyüme ve Tüketici Güveni verileri ABD ekonomisine ilişkin önemli göstergeler olması ve dolaylı yoldan Fed’e yönelik beklentileri etkileyebilecek olması nedeniyle yakından takip edilmeli. Diğer taraftan, şubat ayında görev süreci dolacak olan Yellen’ın görevine devam edip etmeyeceği ve hem başkanlık hem de hali hazırda boş olan başkan yardımcılığı için konuşulan adaylar üzerinde bir netlik oluşup oluşmayacağı da ABD tarafında izlenecek önemli bir gündem maddesi olarak not edilebilir. Ayrıca, devam eden şirket finansalları ile Trump’ın vergi konusundaki vaatlerinin gerçekleşmesini etkileyebilecek olası gelişmeler de ABD piyasalarının seyrini etkileyebilecek diğer unsurlar olacak.

Avrupa tarafında, pazartesi Euro Bölgesi ekim öncü Tüketici Güveni ve İngiltere Sanayi Trendleri Anketi; salı Euro Bölgesi ekim öncü Bileşik PMI; çarşamba günü Almanya ekim Ifo Anketi ile İngiltere 3. çeyrek Ekonomik Büyüme öncü tahmini, ECB kararı haricinde, haftanın öne çıkan verileri olarak sıralanabilir.

Asya tarafında ise 22 Ekim Pazar günü Japonya’da gerçekleştirilecek olan erken Genel Seçim sonuçları ile Japonya öncü İmalat PMI’ı ve hafta sonuna doğru Çin’den gelecek eylül Sanayi Kârları verisi takip edilebilir.

BİST-100

BİST-100 endeksi önceki hafta başında artan siyasi-jeopolitik risklerin etkisiyle kısa süreli de olsa psikolojik önemi olan 100 bin seviyesinin altını test etmişti. Ancak, gerek önceki hafta gerekse de son haftanın geneli itibariyle endeksin oldukça güçlü bir duruş sergilediğini gördük. Bir anlamda yukarı yönlü iştahın korunduğunu işaret eden bu görünümle birlikte BİST-100 endeksi yaklaşık 1 ay sonra yeniden 108 – 109 binli rakamları test etmekte. Böylelikle, endeks, Aralık 2016 itibariyle oluşan ve eylül ayındaki satış baskısı ile birlikte yükselen trendine de tekrar dönmüş oldu. Mevcut toparlanma eğiliminin devamlılığı açısından kısa vadede 108.750 ve 107.500 destekleri üzerindeki seyrin korunması kritik önem arz etmekte. Bu durumda, endeksin önümüzdeki hafta yeniden 109.500 – 110.000 direnç bölgesine yönelmesi ve devamında 110.530 seviyesindeki tarihi zirvesini yenileme olasılığı güçlenecektir. Diğer taraftan, 107.000-107.500 destek bölgesi üzerinde tutulamaması durumunda ise ilk aşamada 106.200 desteği ile 104.700 – 105.000 destek bölgesine kadar devam edebilecek bir düzeltme hareketi görülebilir. 20 Ekim Cuma günü itibariyle payları Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere ait 2017 yılı 3. çeyrek finansal sonuç açıklama takviminin başlamış olması nedeniyle; gelecek birkaç haftalık dönemde endeksin seyrinden ziyade hisse bazlı hareketlerin bir miktar daha öne çıkması beklenebilir. Bu durum kaynaklı zaman zaman gün açılışlarında sert, gün içinde ise görece yatay-sıkışık bantlarda hareketler görülebilir. Gelecek hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Avrupa Merkez Bankası’nın perşembe günü gerçekleştireceği toplantılar ile Cuma günü ABD’de açıklanacak olan 3. çeyrek ekonomik büyüme ilk tahmini yurtiçi piyasalar üzerindeki oynaklığı artırma potansiyeli taşıdığından yakından izlenmeli. Ayrıca, siyasi - jeopolitik olası haber akışları ve kur tarafındaki gelişmeler de endeksin seyrine etki edebileceğinden takip edilmeli.