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Yatırımcısını güldürdü! Tam yüzde 90 kazandırdı

02.01.2018 - 14:01

4 yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 90 kazandıran altın, "güvenli liman" özelliğini koruyor.

Geçen yıl yatırımcısına yüzde 21,9 getiri sağlayan altında yükselişin bu yıl da devam etmesi bekleniyor. AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 2017'ye 130 lira seviyelerinden başlayan gram altın, dolar kurundaki sert hareketler ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 165,5 liraya ulaştı. 2017'de yıllık bazda yatırımcısına yüzde 21,9 getiri sağlayan gram altın, böylece kazançlarını üst üste 4'üncü yıla taşımış oldu. 

31 Aralık 2013'te 83 lira seviyelerinde olan gram altın, geçen yılı ise 158 liradan tamamladı. Gram altın, son 4 yılda yatırımcısına yaklaşık yüzde 90 getiri sağladı.

Altının ons fiyatı ise ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik siyasi belirsizlikler ve Orta Doğu'da artan siyasi gerilimin etkisiyle 2017'de dalgalı bir seyir izledi. 2017'ye 1.151 dolar seviyelerinden başlayan ve söz konusu gelişmelerin etkisiyle 1.357,6 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı, 2017'de yüzde 13,20 değer kazandı.

Analistler, küresel piyasalarda 2017'de yaşanan belirsizliklerin bu yıl da devam edebileceğini belirterek, altın fiyatlarının yükseliş isteğini koruyacağını ifade etti.

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"GRAM ALTIN, YIL SONUNA DOĞRU 175-180 LİRA BANDINA OTURABİLİR"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa vade için jeopolitik riskler nedeniyle yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatında 1.315-1.320 dolar seviyelerinin hedef olabileceğini söyledi. 

 

Erkan, dolar, tahvil faizleri ve hisse senetlerindeki yukarı yönlü hareketlerin altın açısından aşağı yönlü baskılayıcı olacağını belirterek, altının ons fiyatında 1.320 doların direnç, 1.245 doların ise destek seviyesi olabileceğini kaydetti. 

Enflasyon riskleri çerçevesinde uzun süre değer kaybeden TL için, ABD'nin 2018'de uygulaması olası daha sıkı para politikasının negatif bir gelişme olacağını belirten Erkan, enflasyonda ilk aylarda yüzde 10'a doğru seyir sağlanması durumunda reel faiz ortamı açısından rahatlama olacağını söyledi. 

Erkan, "Enflasyonun 2018 genelinde düşse bile çift hanede kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Kurlarda jeopolitik başlıklar ve küresel sermaye hareketlerine karşı ne kadar dayanıklı olacağımızı, iç gelişmeler ve TCMB'nin para politikasının sıkılığı belirleyecektir. Bu yüzden enflasyon ve reel faiz düzleminde düşünmemiz gerekir. Dolar kurunda 4 liranın üzerinde kalıcılık olursa 2018'in ikinci yarısından itibaren gram altın da 170 liranın üzerini görebilir, yıl sonuna doğru da 175-180 lira bandına oturabilir." ifadelerini kullandı.

"ALTININ ONS FİYATI 1.500 DOLARA ÇIKABİLİR"

AA Finans Analisti İslam Memiş de gram altının, bu yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, 181 liraya kadar çıkabileceğini söyledi. 

Memiş, altının ons fiyatının kademeli olarak yükseliş trendine girebileceğini, 1.240 dolar seviyesinin altına sarkması halinde ise alımların artabileceğini belirterek, altının ons fiyatının 2018'de 1.500 doları görebileceğini bildirdi. 


Etiketler

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