Yatırımcı 'güvenli liman'dan kaçıyor

Yatırımcıların yeniden riskli varlıklara yönelmesiyle altın fiyatları gerilemeye devam ediyor. Gram fiyatı, 146,1 lira ile 3,5 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Dün günü yüzde 2,6 değer kaybıyla 146,5 liradan tamamlayan gram altın, düşüş eğilimini bugün de sürdürerek 146,1 lira ile 3 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü. Saat 12.38 itibarıyla altının gram fiyatı 146,39 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

YATIRIMCI RİSKLİ VARLIKLARA KOŞUYOR

Altın fiyatları Fransa seçimleri sonrası üst üste ikinci gün düşüş yaşarken, yatırımcıların riskli varlıklara yeniden yönelmesi bu düşüşlerde etkili oldu. Altındaki kayıplar jeopolitik gerginliğin güvenli liman varlıklara hâlâ destek sağlamasıyla sınırlı kaldı.

Spot altının ons fiyatı yüzde 0,38 düşerek 1,271.25 dolardan işlem gördü.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR