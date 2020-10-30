Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 507 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1886 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatlarında yaşanan hareketleri ve beklentilerini Bigpara için değerlendirdi.

Altının gram fiyatı, dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türkiye piyasalarının kapalı olduğu günü uluslararası piyasalarda 497 liradan tamamlarken; haftanın son işlem gününe 499 liradan başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın gün içerisinde en düşük 496.87 lira seviyesini; en yüksek ise 508.14 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 15.55 itibarıyla yüzde 2.11 oranında yükselişle 507.91 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 828 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 404 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 1886 dolardan işlem gördü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayıları altının ons fiyatını desteklerken, dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin üst üste beş gündür sürmesi ons altının yükselişini baskılıyor.

PİYASADA RİSK İŞTAHI ZAYIF! ALTINDA OYNAKLIK SÜRÜYOR

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altında oynaklık sürüyor. Dünyada konuşulan başlıklara bakıldığında, virüs artış hızı, teşvik paketi beklentisinin seçim sonrasına kalması ve gelecek haftaki ABD seçimi. Bu gelişmeler ons altın üzerinde de etkili olduğu için net bir yönden bahsedemiyoruz.

Piyasada risk iştahı zayıf. Belirsizlikler devam ettiği sürece ons altında da yön arayışının sürmesini bekleyebiliriz. Altın riski sever, ancak piyasa bu sene yaşadığımız panik dönemlerinde nakde kaçış, altından da çıkışa neden olmuştu.

Bugün vadeli piyasada ABD borsaları yüzde 1 üzerinde satıcılı seyrediyor. Veri takvimi açısından açıklanacak ABD verileri var, ancak etkisi sınırlı kalabilir. Haberlerin ön planda olduğu günlerden geçtiğimiz için yukarıda saydığım unsurlar daha kritik. Seçim öncesi piyasadaki hareketlilik sürebilir dolayısıyla olumlu senaryoları bir süre konuşmayabilir.

Ons altın için teknik görünüm zayıf. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. Altın için 1850 dolar aşağıda ana destek, 1930 dolar yukarıda ana direnç konumunda. Altın eylül ayının son haftasından bu yana bu belirttiğim seviyeler arasında ve bu seviyelerin altında veya üzerinde yeni bir alan oluşturmadığı sürece yeni bir hareketten bahsedemeyebiliriz.

Ara noktalar olarak, desteklerde 1864 - 1860 – 1855 dolar, dirençlerde ise 1879 – 1883 dolar ve 1888 dolar seviyeleri takip edilebilir. Gram altın yatırımcısı bir süre daha mevcuttaki stratejilerini korumaya devam edebilirler. Yeni pozisyonlar için altındaki geri çekilmeleri değerlendirebilirler.

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