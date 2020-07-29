Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, 29 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatı, yeni güne zirveden başlarken; altının ons fiyatı ise dün gördüğü tarihi zirvesinden sonra bugün en yüksek 1964 doları gördü. Ons altında trend dönüşünün zor göründüğünü belirten Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "Ara ara düşüşler olabiliyor, fakat yukarı yönde eğilim söz konusu olduğu için düşüşlerde alım fırsatları oluşuyor" dedi.

Gram altın fiyatları, ons altın ve dolar kurundaki yükselişlere paralel olarak tırmanışını sürdürürken; tarihi rekor seviyesini 440.30 lira seviyesine taşıdı. Gram altın, saat 17.28 itibarıyla yüzde 0.13 oranında yükselişle 437.32 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, güvenli liman varlıklarına talebin artmasıyla dün tarihi zirvesini 1981 dolara taşırken; bugün içerisinde en yüksek 1964 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.41 oranında düşüşle 1950 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ONS ALTINDA TREND DÖNÜŞÜ ZOR

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında yukarı yönde momentum devam ediyor. 11 Haziran- 27 Temmuz dönemi boyunca dolar kurundan destek bulamayan ve sadece ons altındaki yükselişten güç alan gram altına bu hafta dolar kuru da eşlik etmeye başladı. Uzun süren sıkışmanın ardından dolar kurunda yukarı yönde hareketler görmekteyiz.

Küresel faizlerin düşük olması, ciddi miktarlarda yapılan teşvikler ve enflasyon beklentilerinin şimdilik arka planlara atılması ons altını destekleyen ana unsurlar. Bu politikalar değişim sinyali vermediği sürece ons altında trend dönüşü zor gözükmekte. Ara ara düşüşler olabiliyor, fakat yukarı yönde eğilim söz konusu olduğu için düşüşlerde alım fırsatları oluşuyor.

Her ne kadar dolar endeksi baskı altında kalsa da dolar kurunda yukarı yönde bir ivme var. Hem uzun süreli teknik sıkışmanın kırılmış olması hem de reel getiri konularına yönelik endişeler TL’yi baskılıyor. Burada yukarı yönde ivme sürebilir.

Gram altın özelinde bu kapsamda yukarı yönde güçlü bir seyir var. Yukarısı için bir seviye belirtmek oldukça zor. 410-400 TL ana destek bölgesi üzerinde kalınması yukarı yönde eğilimi desteklemeye devam edebilir.

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