Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 27 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 459 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1955 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1941 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, “Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1966-1990-2015 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tekrardan 2000 dolar seviyesinin üzerinde kapanışların yaşanması teknik olarak alımların güç kazanması açısından önem taşımaktadır” dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 460 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 458.71 lira, en yüksek ise 463.31 lira seviyesini görürken; saat 09.43 itibarıyla yüzde 0.61 oranında düşüşle 459.90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 753 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 92 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1955 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.61 oranında yükselişle 1941 dolardan işlem gördü.

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ONS ALTINDA 2000 DOLARIN ÜZERİNDEKİ KAPANIŞLAR ÖNEMLİ

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Pandemi süreci, salgın kaynaklı endişeler ve düşük faiz ile bol likidite ortamı altın fiyatlarını destekleyen temel gelişmeler oluyor. Ons altında bu yıl içerisinde yukarı yönlü bir fiyatlama yaşandı. Haziran ayı başında 1700 dolarlı seviyelerden işlem gören ons altında, özellikle temmuz ayı içerisinde salgın kaynaklı artan endişelere bağlı olarak yükselişler hız kazanırken, 2075 dolar seviyesi test edildi. Ancak son haftalarda ons altında bir miktar satıcılı ve dalgalı bir fiyatlamanın yaşandığı görülüyor.

Yaşanan güçlü yükseliş sonrasında ilk güçlü düzeltme hareketi geçen haftalarda Rusya'nın koronavirüs aşısını bulduğuna ilişkin haber akışıyla yaşandı. Yine bu hafta içerisinde aşı çalışmalarıyla ilgili yapılan olumlu açıklamalar, ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasıyla ilgili olarak görüşme gerçekleştirmesi ve iki ülke arasındaki gerilimin belirli ölçüde yatışması küresel risk iştahını desteklerken, güvenli liman talebinde zayıflamayı beraberinde getirdi.

Risk iştahındaki güç kazanımına bağlı olarak ons altında bu hafta hafif satıcılı bir seyir izlendi. Bununla birlikte son günlerdeki olumlu gelişmelere karşın Güney Çin Denizi'ndeki faaliyetleri sebebiyle dün ABD'nin bazı Çinli kişi ve şirketlere yaptırım getireceklerini açıklaması dikkat çekti. Haber akışı sonrasında ons altında tekrar yukarı yönlü bir fiyatlama etkili oldu. Ekonomilerdeki toparlanmanın devam etmesi ve aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışları risk iştahını destekleyen gelişmeler olurken, vaka sayılarındaki artış ile salgın kaynaklı endişeler ise risk iştahı üzerinde zaman zaman baskı oluşturuyor.

Salgın kaynaklı gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki dönemde tedbirlerin tekrar hayatımıza girip girmeyeceği, aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler ve ekonomilerdeki toparlanmanın devamlılığı risk iştahı ve dolayısıyla ons altın üzerinde belirleyici olacaktır. Bugün Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole toplantısında gerçekleştireceği konuşma küresel piyasaların takibinde yer alacaktır. Powell'ın mesajları ve ekonomiye ilişkin değerlendirmeleri başta dolar olmak üzere küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili olacağından yakından izlenecektir.

Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1966-1990-2015 dolar ve 2030 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tekrardan 2000 dolar seviyesinin üzerinde kapanışların yaşanması teknik olarak alımların güç kazanması açısından önem taşımaktadır. Gelişmelere bağlı olarak tekrar satışların gündeme gelmesi durumunda ise 1925-1902 dolar ve 50 günlük üssel ortalama (1890 dolar) kısa vadeli ilk önemli destek noktalarıdır. Son haftalarda yaşanan düzeltme hareketlerinde 50 günlük üssel ortalama destek olarak çalışırken, ortalama altında olası kapanışlarda satışların hız kazanabileceği dikkate alınmalıdır.

Gram Altın

Ons altında gözlenen güçlü yükseliş ve temmuz ayının son haftasından itibaren Dolar/TL kurunda yaşanan yukarı yönlü fiyatlamalar neticesinde gram altın fiyatlarında tarihi zirveler yenilendi. Hem ons altın hem de kur tarafındaki yükselişlerinden destek bulan gram altın tarihi zirvesini 488,13 TL seviyesine taşıdı.

Son haftalarda kur cephesindeki yükseliş eğilimi genel olarak korunurken, ons altında gözlenen düzeltme hareketleri gram altın tarafında da dalgalı bir seyri beraberinde getirdi. Ons altın ve kur tarafındaki fiyatlamalar gram altın fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır. Son dönemde kur tarafında yaşanan yükselişlere bağlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) belirli hamlelerin ve açıklamaların geldiği görülüyor.

TCMB, piyasalara verdiği likidite miktarını kısarken, fonlama yapısını değiştirerek ortalama fonlama faizini yükseltiyor. TCMB'nin hamleleri ve açıklamaları önümüzdeki günlerde de yakından takip edilecektir.

Gram altında yukarı yönlü hareketlerin tekrar güç kazanması durumunda 465,00-473,00-478,20 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 488,13 TL seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 452,35-444,00-441,20 TL ve 433,90 TL seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır.

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