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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 18 Eylül altın fiyatları

18.09.2020 - 12:25 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 18 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 778 liradan, Cumhuriyet altını 3.176 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...

ONS ALTINDA 1952 DOLAR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ
Ahlatcı Yatırım

Ons altın geçtiğimiz gün kritik FOMC Eylül toplantısı sonrasında güçlenen dolar ile birlikte Ons Altın gün içi kazançlarının bir kısmını geri  verdiği izlense de gün sonunda sınırlı yükselişini sürdürdüğü takip  edilmişti. Fed’in beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde  değişikliğe gitmemesi ve  Powell’in açıklamaları doğrultusunda Perşembe gününe güçlü başlayan Dolar’ın etkisi ile birlikte satış  baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam  ederken, gün sonunda ABD’de beklentilerin altında açıklanan ekonomik  verilere rağmen aşağı yönlü hareketlerin sürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1952 Dolar seviyesinde  belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın  yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1958, 1965  ve 1972 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1945, 1940 ve 1932  destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

ONS ALTIN DALGALI SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meksa Yatırım

Ons altın yatay bantta dalgalı seyir sürüyor. İlk önemli destekler 1.948-1.942 seviyelerinde bulunuyor.  Bu seviyelerin sonraki destek 1.932 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.955-1.958 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli  olacak.

Sonraki dirençler  1.973-1.993  seviyelerinde.  Geri çekilmelerde   tepki  alımlarının görüldüğü, yükselişlerde ise direnç seviyelerinin  geçilmekte zorlanıldığı görünüm sürüyor.

ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI
İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında 1953 seviyesinde işlem görüyor. Fed  toplantısı sonrasında dolarda ivme değişikliği oldu. ancak ana yön  değişmedi. Dolar Endeksi bu sabah fed öncesi seviyesi olan 93'ün  altında seyrediyor. Fed toplantısının etkileri Dolar üzerinde sınırlı  kalmış görünüyor. Ancak bu durum şimdilik ons altın fiyatı üzerinde  çok etkili bir harekete neden olmamış görünüyor.Bugün ABD'den gelecek 
Michigan Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesinin  üzerinde 1953 seviyesinde işlem görüyor. İçinde olduğu 1924 - 1955  bandının üst bandını aşmayı deneyen değerli metal kar satışlarıyla  geri çekildi. Yükseliş eğiliminin sürdüğü değerli metalde 1955  seviyesine gelinmesi halinde tekrar kar satışları görebiliriz. Bu  seviyelerde long pozisyon açmak riskli olabilir. Ancak 1955 bandının  aşılması halinde 1976 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Olası  düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesi ve 1950 günlük  ortalama olan 1934 seviyesi destek konumunda. Yükselişin sürmesi için  bu seviyelerin üzerinde kalınması önemli.

Dirençler: 1955 - 1975 - 1992 - 2005 
Destekler: 1943 - 1934 - 1924 – 1912 


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