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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

28.08.2020 - 09:54 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1964 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1958 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 458 TL'den başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 454.53 lira, en yüksek ise 462.94 lira seviyesini görürken; saat 16.52 itibarıyla yüzde 1.36 oranında yükselişle 462.05 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 118 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1964 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.48 oranında yükselişle 1958 dolardan işlem gördü.

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ONS ALTINDA 1931 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
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Ons Altın Fed'den gelen açıklama altında volatiliteyi yüksek tutarken  aslında 1931 üzerinde kaldıkça 1967 - 1972 direnç bandına yukarı  hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Fakat yeni bir sert yükseliş  beklentisine girmek için erken. Bir süre altında izlemede kalacağız. 1982 üzerine yerleşmesi durumunda ise yeni bir alım denemesi mümkün.

Şimdilik long tarafta kalanlar için 1931 veya 1902 altında stoplamak  şartıyla pozisyon korunabilir. Short için ise 1902 desteğinin  kırılmasını beklemek gerekiyor. 

Dirençler    1941.00    1967.00    1982.00
Destekler    1902.00    1850.00    1817.00

ONS ALTIN DALGALI HAREKET DEVAM  EDİYOR
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Ons altında ilk   destekler  1.933  ve  1.915-1.909  seviyelerinde  bulunuyor.  Bu seviyelerin verilecek sonraki destekler ise 1.900 ve 1.863 olarak  görülüyor. İlk dirençler ise 1.955-1.961 bandında. Bu seviyelerde   tekrar kar  satışları  görülebilir.  Aksi takdirde  çıkışın   devamıyla  birlikte  sonraki  dirençler  1.980  ve  2.007 noktalarında  bulunuyor.  Destek  seviyelerinde  tepki  alım  denemeleri  görülse   de  direnç  seviyelerinde satışla  karşılaşma olasılığı yüksek."

PİYASADA RİSK İŞTAHINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU
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Powell sonrası ons altın 1942 dolar seviyesinde Ons altın bu sabah forex piyasasında 1942 seviyesinde seyrediyor. Ons altında dün sabahtan çok farklı bir hareket bulunmuyor. Fed Başkanı Powell’dan, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada,  enflasyon hedeflemesindeki patika değişikliğini aldık. Enflasyonda  hedef %2 olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu ortalama hedef  konumunda kullanılacak. Powell istihdamı önde tutmaya devam ediyor. Bu  konuda da söylem değişikliği var.  Fed başkanı, daha uzun vadeli  hedeflerine ilişkin kararlarının "istihdamın maksimum seviye ile  arasındaki farkların" değerlendirilmesi tarafından  bilgilendirileceğini kaydetti. Önceki versiyonda, "maksimum seviyeden  sapmalara" atıfta bulunuluyordu. Yapılan değişiklik, düşük işsizliğin  aşırı enflasyona neden olabileceğine ilişkin önceki endişelerin  üzerindeki vurguyu azaltıyor. Açıklamaların ilk tepkisi pozitif. Bu  sabah dolar endeksi 93 seviyesinde yatay ve ABD 10 yıllık tahvil  faizleri %0,77 seviyesinde bulunuyor. Piyasada risk iştahında artış  söz konusu. Mevcut durumda altını baskılayabilecek ya da olduğundan  daha yukarı taşıyacak bir agresif bir etki bulunmuyor. Ons altın 1910  – 1980 arasında yatay ve dengeli olmaya devam ediyor. Bu açıklamaların  ons altını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak: Ons altın 1912 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başardı  ve bu seviye yakınlarından yükseldi. Yukarıda 1955 dolar yakın ara direnç. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerde 22 günlük ortalama olan 1968 dolar seviyesine doğru güç alma isteği oluşabilir. Ancak direnç  seviyelerinde mevcut alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta  fayda var. 

Destekler: 1932 / 1928 / 1924
Dirençler: 1955 / 1968 / 1975 


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