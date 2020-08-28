Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 28 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1964 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1958 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 454 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 458 TL'den başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 454.53 lira, en yüksek ise 462.94 lira seviyesini görürken; saat 16.52 itibarıyla yüzde 1.36 oranında yükselişle 462.05 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 757 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 118 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1964 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.48 oranında yükselişle 1958 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTINDA 1931 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Ons Altın Fed'den gelen açıklama altında volatiliteyi yüksek tutarken aslında 1931 üzerinde kaldıkça 1967 - 1972 direnç bandına yukarı hareketin devam etmesini bekleyebiliriz. Fakat yeni bir sert yükseliş beklentisine girmek için erken. Bir süre altında izlemede kalacağız. 1982 üzerine yerleşmesi durumunda ise yeni bir alım denemesi mümkün.

Şimdilik long tarafta kalanlar için 1931 veya 1902 altında stoplamak şartıyla pozisyon korunabilir. Short için ise 1902 desteğinin kırılmasını beklemek gerekiyor.

Dirençler 1941.00 1967.00 1982.00

Destekler 1902.00 1850.00 1817.00

ONS ALTIN DALGALI HAREKET DEVAM EDİYOR

Meksa Yatırım

Ons altında ilk destekler 1.933 ve 1.915-1.909 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin verilecek sonraki destekler ise 1.900 ve 1.863 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.955-1.961 bandında. Bu seviyelerde tekrar kar satışları görülebilir. Aksi takdirde çıkışın devamıyla birlikte sonraki dirençler 1.980 ve 2.007 noktalarında bulunuyor. Destek seviyelerinde tepki alım denemeleri görülse de direnç seviyelerinde satışla karşılaşma olasılığı yüksek."

PİYASADA RİSK İŞTAHINDA ARTIŞ SÖZ KONUSU

İntegral Yatırım Menkul

Powell sonrası ons altın 1942 dolar seviyesinde Ons altın bu sabah forex piyasasında 1942 seviyesinde seyrediyor. Ons altında dün sabahtan çok farklı bir hareket bulunmuyor. Fed Başkanı Powell’dan, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada, enflasyon hedeflemesindeki patika değişikliğini aldık. Enflasyonda hedef %2 olarak kalmaya devam edecek. Ancak bu ortalama hedef konumunda kullanılacak. Powell istihdamı önde tutmaya devam ediyor. Bu konuda da söylem değişikliği var. Fed başkanı, daha uzun vadeli hedeflerine ilişkin kararlarının "istihdamın maksimum seviye ile arasındaki farkların" değerlendirilmesi tarafından bilgilendirileceğini kaydetti. Önceki versiyonda, "maksimum seviyeden sapmalara" atıfta bulunuluyordu. Yapılan değişiklik, düşük işsizliğin aşırı enflasyona neden olabileceğine ilişkin önceki endişelerin üzerindeki vurguyu azaltıyor. Açıklamaların ilk tepkisi pozitif. Bu sabah dolar endeksi 93 seviyesinde yatay ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %0,77 seviyesinde bulunuyor. Piyasada risk iştahında artış söz konusu. Mevcut durumda altını baskılayabilecek ya da olduğundan daha yukarı taşıyacak bir agresif bir etki bulunmuyor. Ons altın 1910 – 1980 arasında yatay ve dengeli olmaya devam ediyor. Bu açıklamaların ons altını desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz.

Teknik olarak: Ons altın 1912 dolar desteğinin üzerinde kalmayı başardı ve bu seviye yakınlarından yükseldi. Yukarıda 1955 dolar yakın ara direnç. Bu seviyenin üzerindeki seyirlerde 22 günlük ortalama olan 1968 dolar seviyesine doğru güç alma isteği oluşabilir. Ancak direnç seviyelerinde mevcut alım yönlü pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.

Destekler: 1932 / 1928 / 1924

Dirençler: 1955 / 1968 / 1975

Etiketler