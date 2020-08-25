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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Ağustos güncel altın fiyatları

25.08.2020 - 10:40
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 25 Ağustos güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 458 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1937 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1932 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizi...

ONS ALTIN DİRENCİNİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR
ÜNLÜ & Co/DAHA

Risk iştahının güçlü olması ve yatırımcıların hisse senetlerine yönelmesinin etkisiyle dün değerli metaller zayıf bir performans sergilerken altının ons fiyatı 1930 doların altını test etti. Teknik açıdan bakıldığında ons altının alçalan bir üçgen formasyonu oluşturarak hareket etmesinin kısa vade için önemli oranda risk yarattığını düşünüyoruz. Dolayısıyla fiyat hareketleri bir önceki zirve olan 2000 doların üzerinde kapanış yapılmasını sağlamadıkça teknik göstergeler ons altının düzeltme riski ile karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

ONS ALTINDA 1930 DOLAR SEVİYESİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Ahlatcı Yatırım

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde devam eden koronavirüs  endişeleri ve ABD – Çin arasındaki gerginlik Ons Altın’a olan talebi  desteklerken, olumlu açıklanan ABD verileri ile Dolar’da gözlenen  toparlanma sonucu Altın’ın aşağı yönlü hareketi izlendi. Haftanın ilk  işlem gününde ise takip edilen endişeler değerli metale destek olmayı  sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüse karşı plazma  tedavisine acil durum onayı verdiği yönündeki açıklamaları piyasalar  üzerindeki iyimserliği artırması ve risk iştahında gözlenen toparlanma  ile birlikte Ons Altın’da aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği  izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1930 Dolar seviyesinde  belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın  yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1935, 1943  ve 1950 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.

Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1920, 1912 ve 1900  destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir."

1905 VE 1890 SEVİYELERİ TEST EDİLEBİLİR
Şeker Yatırım

Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1938 seviyesi kırılmadığı sürece  değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 
1905 ve 1890 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde  ise 1938 noktasından sonra 1953 ve 1978 seviyeleri direnç  oluşturabilir.

RİSK İŞTAHININ YÜKSELİŞE GEÇMESİYLE BİRLİKTE ALTININ ONS FİYATI GERİLEDİ
Alan Yatırım Menkul

ABD ve Çin geriliminde tansiyonun düşmesi ve  koronavirüs tedavisine yönelik olumlu haberler sonrasında haftaya eksi  bölgede başlayan altının ons fiyatı Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Jackson Hole toplantısı öncesinde daha fazla parasal teşvik ve  güvercin mesaj beklentisi nedeniyle 1961 $ seviyesine yükseldikten  sonra yeniden 1930 $ seviyesine geri çekildi."


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