1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 6 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 478 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1914 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "(Ons) Altın halen düzeltme bölgesinden çıkmış değil… 1920 dolar bölgesi önemli…" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 478 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 476 TL seviyesinden başladı. Yeni güne değer kaybıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 475.76 lira, en yüksek ise 479.37 lira seviyesini görürken; saat 15.32 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 478.09 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 780 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 213 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1919 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.08 oranında yükselişle 1914 dolardan işlem gördü.

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ABD Başkanı Trump'ın dün taburcu olmasının ardından küresel piyasalarda risk iştahı sınırlı artarken; bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması piyasaların odağında olacak.

1920 DOLAR BÖLGESİ ÖNEMLİ

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

ABD Başkanı Trump’ın Kovid-19 pozitif çıkmasının ardından sağlık durumu ile ilgili yapılan spekülasyonlar, taburcu olmasıyla yerini ihtiyatlı iyimserliğe bıraktı. Trump ve yanındakiler hasta olduğunda; seçime de çok kısa bir süre kaldığı için sağlık durumu kötüleşirse, yoğun bakıma alınırsa, hatta hayatını kaybederse neler olabileceği; Trump’ın yerine Pence’in mi aday olacağı, seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine dair birçok yeni senaryo üretilmişti.

Trump, hayatta ve kendinde olduğuna göre bunların şu aşamada hiçbirini düşünmemize gerek yok. Mali paket konusu biraz daha merkeze gelebilir, Temsilciler Meclisi aşamasından sonra Cumhuriyetçiler ve Demokratlar müzakere aşamasındalar. Seçimde fazla puan kaybetmemek ve sistemi kilitleyen taraf olarak görünmemek için Cumhuriyetçiler, 2.2 trilyon dolarlık paketin biraz daha indirgenmiş bir versiyonuna ‘evet’ diyebilirler. Çünkü milyonlarca işsiz Amerikalı sosyal yardımları bekliyor. Mali paket, anketleri de Biden’ın önde götürdüğü bir ortamda piyasaları rahatlatabilir.

Altın önemli ölçüde dolar ile yönlendirildi ve doların belirsizliklerin arttığı bir ortamda yükselmesi altını aşağıda tuttu. Altın halen düzeltme bölgesinden çıkmış değil… 1920 dolar bölgesi önemli… Eğer temsilciler mali yardım paketi üzerinde anlaşamazlarsa güvenli liman özelliğinin altın için mi yoksa dolar veya tahviller için mi işleyeceğine bakmak lazım…

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