1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 25 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 452 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1872 dolardan işlem görüyor. Ons altında 1848 dolar seviyesinin destek olarak izlenebileceğini belirten Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “Bu desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönde hareketini korumasını düşünebilirim” dedi.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel olarak gerileyen gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 457 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.15 lira, en yüksek ise 459.09 lira seviyesini görürken; saat 10.17 itibarıyla yüzde 1.07 oranında düşüşle 452.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 90 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde 1861 dolar seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 1874 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem görüyor.

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ONS ALTINDA 1848 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın için yorucu bir haftaydı. Piyasadaki panik havası, hisse senetlerinden ve emtialardan çıkışlara neden olduğu gibi, doların da yükselmesi altında satışları daha da hızlandırdı. Haftanın son işlem gününde, ons altın biraz soluklanıyor.

Dün 1848 dolar seviyesine doğru düşüşünün ardından bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Ancak teknik hala çok güçlü değil. Olası haber akışlarına karşı oldukça hassas. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak etki sınırlı olabilir. ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında teşvik paketine dair olumlu mesajlar gelmesi, Demokratların 2.4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olması altın için aslında olumsuz. İlerleyen günlerde böyle bir paket üzerinde anlaşma kesinleşmesi, altının yükselişini zorlaştırabilir.

Ons altın için teknik olarak 1848 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönde hareketini korumasını düşünebilirim. Bu durumda, 1877 dolar ve 1884 dolar dirençleri karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerin durumunda ise 1848 dolar ana destek olurken, bu desteğe kadar olası satışlar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ancak 1848 dolar seviyesinin altında kapanışlar görülmesi durumunda satış baskısının artabileceğini gözlemleyebiliriz.

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