‹ Önceki Haber Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum Sonraki Haber › Borsa İstanbul güne yükselişle başladı Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 25 Eylül altın fiyatları

25.09.2020 - 10:40
1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 25 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 452 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1872 dolardan işlem görüyor. Ons altında 1848 dolar seviyesinin destek olarak izlenebileceğini belirten Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “Bu desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönde hareketini korumasını düşünebilirim” dedi.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel olarak gerileyen gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 457 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.15 lira, en yüksek ise 459.09 lira seviyesini görürken; saat 10.17 itibarıyla yüzde 1.07 oranında düşüşle 452.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 90 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde 1861 dolar seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 1874 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTINDA 1848 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın için yorucu bir haftaydı. Piyasadaki panik havası, hisse senetlerinden ve emtialardan çıkışlara neden olduğu gibi, doların da yükselmesi altında satışları daha da hızlandırdı. Haftanın son işlem gününde, ons altın biraz soluklanıyor. 

Dün 1848 dolar seviyesine doğru düşüşünün ardından bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Ancak teknik hala çok güçlü değil. Olası haber akışlarına karşı oldukça hassas. Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak etki sınırlı olabilir. ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında teşvik paketine dair olumlu mesajlar gelmesi, Demokratların 2.4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olması altın için aslında olumsuz. İlerleyen günlerde böyle bir paket üzerinde anlaşma kesinleşmesi, altının yükselişini zorlaştırabilir.

Ons altın için teknik olarak 1848 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönde hareketini korumasını düşünebilirim. Bu durumda, 1877 dolar ve 1884 dolar dirençleri karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerin durumunda ise 1848 dolar ana destek olurken, bu desteğe kadar olası satışlar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ancak 1848 dolar seviyesinin altında kapanışlar görülmesi durumunda satış baskısının artabileceğini gözlemleyebiliriz. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.133 Değişim: 1,21% Hacim : 4.046 Mio.TL Son veri saati : 10:40
Düşük 1.129 25.09.2020 Yüksek 1.134
Açılış: 1.129
7,5171 Değişim: -1,42%
Düşük 7,5122 25.09.2020 Yüksek 7,6380
Açılış: 7,6254
8,7801 Değişim: -1,38%
Düşük 8,7728 25.09.2020 Yüksek 8,9200
Açılış: 8,9032
453,08 Değişim: -1,06%
Düşük 452,15 25.09.2020 Yüksek 459,10
Açılış: 457,96
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.