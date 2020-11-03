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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Kasım altın fiyatları

03.11.2020 - 11:28 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 519 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1900 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, "Seçim öncesi de piyasalarda oynaklık izlenebilir. Ons altın şimdilik temkinli seyrediyor. Seçim sonucu ons altın üzerinde de etkisini gösterebilir" dedi.

Tırmanışını sürdüren gram altın fiyatı, ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 520.12 liraya taşıdı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 511.52 lira seviyesini görürken; saat 14.49 itibarıyla yüzde 1.10 oranında yükselişle 519.89 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 850 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 490 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 512 liradan tamamlarken; yeni güne 506 liradan başlamıştı.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1900 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında yükselişle 1900 dolardan işlem gördü.

ONS ALTIN ŞİMDİLİK TEMKİNLİ 
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Küresel piyasalarda bugünün gündeminde ABD seçimi var. Bugün yapılacak seçimde, pandemi nedeniyle yaklaşık 80 milyona yakın kişi posta yoluyla oyunu kullanacak. Bu nedenle, 3 Kasım gecesi seçim sonucunun netleşmeme ihtimali piyasalarda konuşuluyor. ABD'deki seçimler arasında en zorlu ve kritik seçimin bugünkü seçim olduğu da söyleniyor.

Bugün için gündem ABD seçimi dolayısıyla veriler ikinci planda. Seçim öncesi de piyasalarda oynaklık izlenebilir. Ons altın şimdilik temkinli seyrediyor. Seçim sonucu ons altın üzerinde de etkisini gösterebilir.

Ons altın için 1895 dolar direnci ilk etapta karşımıza çıkıyor. Bu direncin üzerinde 1901-1904 dolar dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1889 dolar desteğinin altında ısrarcı kapanışlar görülmesi durumunda sırasıyla 1885 dolar ve 1880 dolar destekleri takip edilebilir. Gram altın yatırımcıları mevcut portföylerinde stratejilerini bir süre daha korumaya devam edebilirler. Yeni alımlar için geri çekilmeleri değerlendirebilirler.


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