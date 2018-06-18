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Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var

18.06.2018 - 08:38
Milyonerlerde 3,6 milyar liralık altın var

Türkiye'deki milyoner mudilerin hesaplarında bu yılın nisan ayı itibarıyla 3,6 milyar liralık altın bulunuyor.

Türkiye'deki milyonerlerin hesabında bu yılın nisan ayı itibarıyla 3,6 milyar liralık altın bulunurken, bunun büyük bir kısmının gerçek kişiler tarafından tutulduğu görülüyor.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Nisan 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 136 bin 139 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 907 milyar 986 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

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Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 458 milyar 36 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 446 milyar 344 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 3 milyar 606 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor. Buna göre milyonerlerin hesabında yaklaşık 3,6 milyar liralık altın, 446 milyar liralık döviz, 458 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor.

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Türkiye'de bankalarda bulunan 3,6 milyar liralık altının büyük bir kısmının, gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu yılın nisan ayı itibarıyla, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 2 milyar 786 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 820 milyon lira düzeyinde kaldı. 
Döviz mevduatlarına bakıldığında ise tablonun tersine dönmesi dikkati çekiyor. Milyoner olan ticari ve diğer kuruluşların hesabında yaklaşık 269 milyar 277 milyon lira karşılığında döviz bulunuyor. Bu rakam gerçek kişilerde 171 milyar 55 milyon lira, resmi kuruluşlar da ise 6 milyar 13 milyon lira olarak hesaplanıyor.

Yerel para cinsinden mevduat ise gerçek kişilerde 143 milyar 49 milyon lira, resmi kuruluşlarda 89 milyar 445 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 225 milyar 541 milyon lira olarak dağılıyor. 


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