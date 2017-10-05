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Kuyumcular da altın tahvili ihracına talip

05.10.2017 - 11:13

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Çavuşculu, "(Altın tahvili ihracı) Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir şeye biz de 'evet' deriz ancak uygulamanın kuyumcular üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz" dedi.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programında tüketicilerin mağdur edilmeyeceğini belirterek, "Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir şeye biz de 'evet' deriz ancak uygulamanın kuyumcular üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz." dedi. Çavuşculu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en çok tercih edilen yatırım araçlarından altının yastık altında saklanması nedeniyle reel ekonomiye katkı sağlayamadığını ifade etti. 

Değeri 100 milyar doları bulan yastık altındaki altını ekonomiye kazandırmak için Hazine Müsteşarlığı tarafından uygulamaya konulan altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı programı kapsamında ilk ihracın 6 Ekim'e kadar süreceğini anımsatan Çavuşculu, vatandaşların altınları karşılığında bankadan kira karşılığı, belli bir miktar faiz ya da kar payı alacağını söyledi. 

Uygulama kapsamında, yatırımcılar tarafından Ziraat Bankası şubelerine getirilecek 22 ve 24 ayar Cumhuriyet ziynet ve sikke altınların, darphane altınlarının, külçe altınların ve 22 ayar bilezik, kolye gibi takıların kabul edilebileceğine dikkati çeken Çavuşculu, "Kuyumculuk sektörü olarak bugüne kadar hükümetin ekonomiye katkı sağlayacak hizmetlerini her zaman destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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Bankaların altın alımıyla ilgili uzmanlığının bulunmadığını ve altınların ekonomiye kazandırması amacıyla finans kuruluşlarının altın topladığı günlerde pek çok tüketicinin altının has miktarının doğru tespit edilmemesi nedeniyle mağduriyet yaşadığını savunan Çavuşculu, şunları kaydetti: 

"Yeni sistemde tüketici mağdur edilmeyecek. Altınlar, Hazine garantisinde devletin kasasına girecek. Devlet tarafından muhafaza edilecek, A, B, C bankalarının olmadığı bir sistemden bahsediyoruz. Ülke ekonomisi için olan bir şeye olumsuz bakmamız mümkün değil. Ekonominin iyiyiye gitmesini istiyoruz, zira hepimiz aynı gemideyiz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir şeye biz de 'evet' deriz ancak uygulamanın kuyumcular üzerinden yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesindeyiz." 

Çavuşculu, yalnızca Ziraat Bankası aracılığıyla toplanacak altınların Merkez Bankasına emanet edileceğine işaret ederek, altına dayalı kira sertifikası ve altın tahvilinin vatandaşa sağlayacağı getirinin uygulama süreci içinde netlik kazanacağını ifade etti. 

UYGULAMADA ARACI TEK BANKA ZİRAAT BANKASI OLACAK

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2 Ekim'de başlayan 4 ayrı ihraç programı çerçevesinde, 81 ilde, 245 ilçede Ziraat Bankasının 331 şubesinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri sürüyor.

Üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan herhangi bir altın ile reşat altınlar bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Bankaların altın mevduat hesaplarında bulunan kaydi altınlar başvuruya konu olmayacak. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir kabul edilecek olup, yatırımcılar hiçbir kayba uğramayacak. Başvuru için alt tutar sınırlaması bulunmayan bu uygulamada, teslim edilen altın karşılığında müşterilere hesap cüzdanı verilecek. 

Altınlar, Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde kayden saklanacak ve yatırımcı tarafından izlenebilecek. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilecek bu senetlerden elde edilecek kazançlar üzerinden herhangi bir vergilendirme söz konusu olmayacak. Yatırımcılar, 2 yıl vadeli bir senede yatırım yapıyor olmakla birlikte, bu senetler karşılığında 6 ayda bir kupon/kira geliri elde ederek altın yatırımlarına kazanç sağlayabilecek, bu kazançlarını veya istemeleri durumunda senedin vadesinden önce işlemiş geliri ile anaparalarını kısmen veya tamamen Türk lirası karşılığı olarak alabilecek. 

Vade tarihinden önce Ziraat Bankasına satılan senetler için fiziki altın teslimatı yapılmayacak. İhraç tarihini takip eden ilk 3 ay içerisinde senetlerin Ziraat Bankasına satılmak istenmesi durumunda, yüzde 1,50 iskonto oranı kullanılarak banka tarafından geri alım yapılırken, ihraç tarihini takip eden 3 aylık süre sonrasında ise herhangi bir iskonto uygulanmayacak. Ziraat Bankasınca geri alınan senetler tekrar müşterilere satılmayacak.

Altın tahvili ve/veya altına dayalı kira sertifikasına sahip olabilmek için talep toplama döneminde başvuruda bulunulması gerekiyor. Yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda söz konusu taleplerini her bir ihraç için geçerli olan fiziki altın talep etme döneminde Ziraat Bankasına başvurarak iletmeleri gerekecek. Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, Ziraat Bankasındaki hesaplarına gram altın olarak, hesaben yatırılacak. 

Fiziki altın teslimatı vade tarihinden sonra şubelerce gerçekleştirilecek. Vade sonuna denk gelen tarihte yeni bir senet ihraç edilmesi durumunda mevcut yatırımcılar söz konusu senetler için tekrar talepte bulunabilecek. 


Etiketler

  • ekonomi
  • Altın
  • Hasan Çavuşculu
  • Kuyumcular ve Saatçiler Odası
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