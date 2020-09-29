Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 29 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 474 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1881 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Bal, "Kısa vadede teknik görünümün görece zayıf kaldığı ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 467 lira seviyesinde bulunurken; haftanın ikinci gününe 472 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 470.23 lira, en yüksek ise 475.19 lira seviyesini görürken; saat 10.29 itibarıyla yüzde 0.53 oranında yükselişle 474.55 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 767 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 157 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1887 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında düşüşle 1881 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Dolar endeksindeki seyrin yanında jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışları, altının ons fiyatına yön vermeyi sürdürüyor.

KISA VADEDE GÖRÜNÜM ZAYIF, UZUN VADEDE YÖN YUKARI

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Temmuz ayında yaşanan güçlü yükselişlerin ardından ekonomilerde gözlenen toparlanmanın devam etmesi ve aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu açıklamalar ons altında ağustos ayında kâr satışlarının yaşanmasına neden oldu. Ağustos ayından eylül ortalarına kadar 1900 dolarlı seviyelerde dalgalanan ve bu seviyeleri destek edinme çabası içerisinde olan ons altında eylül ayının son haftalarında satışların yeniden hız kazandığı görüldü.

Salgın kaynaklı endişeler, vaka sayılarında hız kazanan artışın daha sıkı tedbirlerin gündeme gelebileceğine dair korkuları artırması ve ekonomik toparlanmanın belirsizliğine yapılan vurgular son haftalarda risk iştahı üzerinde baskı oluşturan gelişmeler oldu.

Risk iştahındaki zayıflama doların küresel piyasalarda değer kazanmasına neden olurken, ağustos sonlarında 92 seviyesinin altındaki seviyeleri test eden küresel dolar endeksi (DXY) mevcut durumda 94’lü seviyelerin üzerinde hareket ediyor. Hem dolardaki değer kazanımı hem de piyasalarda nakde geçme isteğinin güç kazanması ons altında eylül ayının son bölümünde yeniden satışların hız kazanmasına neden oldu.

Geçen hafta etkili olan satışlarla 1848 dolar seviyesini test eden ons altında kısa vadede teknik görünüm zayıf seyrini sürdürüyor. Geçen haftaki düşüşlerde destek olarak çalışan 100 günlük üssel ortalama (1854 dolar) kısa vadeli ilk destek noktasıdır. 100 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği izlenebilir. Bu durumda 1840-1818 dolar ve 1785 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Kısa vadede teknik görünümün görece zayıf kaldığı ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır. Bununla birlikte salgın kaynaklı gelişmeler, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Yıl bitmeden test aşamaları devam eden aşı çalışmalarının ilk onaylarını alması beklenmekte olup, bu taraftaki olumlu gelişmeler risk iştahını desteklemeye devam ederek kısa vadede ons altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Volatilitenin zaman zaman artış kaydedebildiği ons altında tepki alımlarında 1895 dolar ile daha önceki düşüşlerde destek olarak çalışan 50 günlük üssel ortalama (1908 dolar) ilk önemli direnç noktalarıdır. Kısa vadede yükselişlerin tekrar güç kazanabilmesi ve teknik görünümün toparlanma kaydedebilmesi için 50 günlük ortalama üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. 50 günlük ortalama üzerinde bir kapanış görmeden yükselişlere temkinli yaklaşılması faydalı olacaktır. Ortalama üzerinde ise 1933-1955-1977 dolar ve 2006 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düşüşe bağlı olarak geri çekilmeler yaşandı. Ancak bu tarafta Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti. Geçen hafta ise hem ons altında yaşanan düşüş hem de TCMB’nin sürpriz faiz artırım kararı sonrasında düşüş gösteren Dolar/TL kuruna bağlı olarak gram altın da geçen hafta aşağı yönlü bir seyir izledi.

Bu taraftaki düşüşlerde 50 günlük üssel ortalama (452,70 TL) destek olarak çalıştı. Yeni haftada ise ons altının kayıplarını sınırlı da olsa geri alması ve gündeme gelen jeopolitik risklerin Dolar/TL kurunda tekrardan yükselişlere neden olması gram altının tekrar yukarı yönlü bir seyir izlemesine katkı sağladı.

Ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altının toparlanma kaydetmesi ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında 478 - 482 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Tarihi zirvenin aşılması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilecektir. Buna bağlı olarak 500 TL’li seviyeler gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 22 günlük üssel ortalama (465,30 TL) ilk önemli destek noktasıdır. 22 günlük üssel ortalama altında 458 TL ve 50 günlük üssel ortalama (452,70 TL) destek olarak izlenebilir. 50 günlük ortalama altında gram altında satışların hız kazandığı görülebilir. Buna bağlı olarak 444 – 433 ve 418 TL seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Etiketler