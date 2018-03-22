İşte tarihi rekor sonrası altın fiyatlarında son durum

Altının ons fiyatı kar satışlarıyla gerilerken, gram altın 167,2 liradan, çeyrek altın ise 275 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 167,2 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, altının ons fiyatındaki değer kazançlarından bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 167,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,95 artışla 167,4 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 167,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 275 lira, Cumhuriyet altını da 1.120 liradan satılıyor.

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ALTIN KAR SATIŞLARIYLA GERİLEDİ

Altın fiyatları Fed'in bu yıl faizleri beklenenden daha hızlı artıracağı sinyali vermemesinin ardından doların zayıf seyretmesiyle dün iki haftanın zirvesini gördükten sonra yatırımcıların kar realizasyonlarıyla bugün geriledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,329.91 dolara geriledi.

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