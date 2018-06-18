‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 72 doların üzerinde Petrol fiyatı 72 doların üzerinde Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

18.06.2018 - 09:41
İşte altın fiyatlarındaki son durum!

Altının ons fiyatı 5.5 ayın zirvesinden yükselişe geçerken; gram altın 193 liradan, çeyrek altın ise 318 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

ONS ALTIN 5.5 AYIN ZİRVESİNDEN YÜKSELDİ

Altın fiyatları dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in birbirlerini hedef alan yeni gümrük vergilerini uygulamaya başlayacaklarını açıklamalarının ardından yatırımcıların ticaret savaşı endişeleriyle güvenli liman varlıklara yönelmesine paralel olarak beş buçuk ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. Dolardaki değerlenme eğilimi ise kazanımları sınırlıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı cuma günü 1,275.1 dolar ile aralık sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,279.7 dolarda bulunuyor.

 


‹ Önceki Haber Petrol fiyatı 72 doların üzerinde Petrol fiyatı 72 doların üzerinde Sonraki Haber › VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.043 Değişim: -1,58% Hacim : 4.825 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 92.721 18.06.2018 Yüksek 94.236
Açılış: 94.236
4,7097 Değişim: 0,11%
Düşük 4,7019 19.06.2018 Yüksek 4,7127
Açılış: 4,7044
5,4813 Değişim: 0,21%
Düşük 5,4654 19.06.2018 Yüksek 5,4846
Açılış: 5,4699
194,03 Değişim: 0,34%
Düşük 193,31 19.06.2018 Yüksek 194,19
Açılış: 193,38
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.