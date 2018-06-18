Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 18 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 5.5 ayın zirvesinden yükselişe geçerken; gram altın 193 liradan, çeyrek altın ise 318 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 193 lira seviyelerinde dengelendi. Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 193 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 318 lira, Cumhuriyet altını da 1.295 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 5.5 AYIN ZİRVESİNDEN YÜKSELDİ

Altın fiyatları dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin'in birbirlerini hedef alan yeni gümrük vergilerini uygulamaya başlayacaklarını açıklamalarının ardından yatırımcıların ticaret savaşı endişeleriyle güvenli liman varlıklara yönelmesine paralel olarak beş buçuk ayın en düşük seviyelerinden toparlandı. Dolardaki değerlenme eğilimi ise kazanımları sınırlıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı cuma günü 1,275.1 dolar ile aralık sonundan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.1 artıda 1,279.7 dolarda bulunuyor.