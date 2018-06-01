Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 1 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altın fiyatları küresel ticaret savaşı endişelerinin yeniden canlanmasıyla ilk işlemlerde yatay seyrediyor ancak yüksek seyir izleyen dolar ve beklentilerin üzerinde gelen ABD ekonomik verileri piyasayı baskıladı. Spot altının ons fiyatı hafif değişim göstererek 1,298.20 dolarda bulunuyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 190,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 190,1 lira seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kurundaki artışların etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazancıyla 188,7 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, gram altın 190,1 liradan, çeyrek altın ise 312 liradan alıcı buldu.

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