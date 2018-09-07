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Hazine'den yastık altı altınlar için yeni adım

07.09.2018 - 13:16
Hazine'den yastık altı altınlar için yeni adım

Hazine 10 Eylül'den itibaren etaplar halinde 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Hazine finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması için 10 Eylül'den itibaren, Türkiye genelinde etaplar halinde iki yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, senetlerin ilgili etaba ilişkin talep toplama dönemini takip eden hafta Çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacağı, yatırımcısına her altı ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1.20 (yıllık yüzde 2.40) getiri sağlayacağı belirtildi.

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Getiriler ise yatırımcıların hesaplarına TL cinsinden ödenecek.

Altına dayalı kira sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım şubeleri; altın tahvili ise sadece Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile satışa sunulacak.

Açıklamada, yatırımcıların vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep etmeleri durumunda, bu taleplerini her bir etap için geçerli olan fiziki altın talep etme dönemlerinde Ziraat Bankası'na/Ziraat Katılım Bankası'na başvurarak iletmeleri gerektiği belirtildi.

Söz konusu tarihler arasında fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda, banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek ve belirtilen tarihlerde fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcılar vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunamayacak.

Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının ilk ihracını geçen yılın Ekim ayında, ikinci ihracı ise bu yıl Mart sonunda gerçekleştirmiş ve toplamda 4.4 ton altın altının yastık altından çıkarıldığı duyurulmuştu.

 


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