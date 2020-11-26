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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Kasım altın fiyatları

26.11.2020 - 11:08 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 461 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1816 dolardan işlem görüyor. İnvestAZ Araştırma Müdürü Topçu, “19 Kasım’da faizlerin sert bir şekilde yukarı çekildiği bu sıkılaşma döneminin devamı halinde gram altında aşağı yönde bir yüzde 15’lik alan daha bulunmakta” dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün dolar kuru ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşe paralel olarak değer kaybederken, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket etti. Altının gram fiyatı, yeni güne ise 463 lira seviyesinden başladı. Yeni güne de düşüşle başlayan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 460.11 lira seviyesini, en yüksek ise 464.11 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.03 itibarıyla yüzde 0.01 oranında düşüşle 461.83 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 141 liradan satılıyor.

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Dolar endeksinin ağustos ayından bu yana en düşük seviyelere inmesi altının ons fiyatını desteklerken; gün içerisinde en yüksek 1818 dolar, en düşük ise 1804 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.54 oranında yükselişle 1816 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA YÜZDE 15’LİK DAHA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR
Yusuf Topçu – İnvestAZ Araştırma Müdürü

Tarihi zirvesi olan 2076 doları gördükten sonra ons altın devamlı olarak düştü ve 1800 dolara kadar gerilemiş durumda. Dünyanın dört bir yanından gelen aşı gelişmeleri ve Kovid-19’da son perdeye yaklaşılması ons altını aşağı yönde baskılayan en önemli unsur. Teknik olarak kısa vadede bir ihtimal 1765 dolara kadar yol gözüküyor olsa da 2021 yılında ons altın bir süre geri dönmemek üzere uzun bir yolculuğa çıkacaktır.

Gram altın fiyatında 1 aydan kısa bir sürede yüzde 15’lik düşüş yaşandı. 19 Kasım’da faizlerin sert bir şekilde yukarı çekildiği bu sıkılaşma döneminin devamı halinde gram altında aşağı yönde bir yüzde 15’lik alan daha bulunmakta. Uluslararası yatırım bankalarının da neredeyse tamamı TL bacağında bu yönde bir hareket bekliyor.

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