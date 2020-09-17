Gram altın, çeyrek altın, ons altın, altın yorum, 17 Eylül altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 470 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1937 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Bal, “Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altının toparlanma kaydetmesi ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında 476 TL – 482 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir” şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 473 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 469 liradan başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 466.84 lira, en yüksek ise 473.16 lira seviyesini görürken; saat 12.31 itibarıyla yüzde 0.59 oranında düşüşle 470.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 169 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1961 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.11 oranında düşüşle 1937 dolardan işlem gördü.

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ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın mesajları sonrası değer kazanan dolar, altının ons fiyatını baskılıyor. Bunun yanında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmeler yakından takip ediliyor.

GRAM ALTINDA YENİ ZİRVELER GELİR Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Son aylarda 1900 dolarlı seviyelerde dalgalanan ons altının 50 günlük üssel ortalamasını (1916 dolar) destek edindiği görülüyor. Eylül ortalarında 50 günlük ortalamasını test eden ve ortalamadan gelen alımlarla son günlerde kademeli bir yükseliş kaydeden ons altında Fed sonrasında bugün satışların yaşandığı görülüyor.

Fed dün sonlanan toplantısında piyasadaki genel beklentilerle uyumlu olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Açıklanan projeksiyonlarda 2023 yılı tahminleri ilk kez yer alırken, 2023 yılı sonuna kadar faiz oranlarında bir değişiklik öngörülmüyor. Powell, enflasyonun yüzde 2’ye ulaşıp bunun üzerinde ılımlı bir seyir izleyinceye kadar faizlerde değişim olmayacağını ifade etti. Bununla birlikte ekonomik belirsizliğe ilişkin vurgu da dikkat çekti.

Fed sonrası ilk fiyatlamalarda dalgalı bir seyir etkili olurken, belirsizlik vurgusu risk iştahını baskılayan bir gelişme oldu. Risk iştahında zayıflama görülürken, Fed sonrasında doların küresel çapta değer kazandığı görülüyor. Dolardaki değer kazanımlarına bağlı olarak ons altın da aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Ons altında aşağı yönlü hareketlerin devamında 1930-1916 dolar ve 1906 dolar seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. 1906 dolar desteği altında 1863-1834 dolar ve 1791 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu tarafta 1906 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi yararlı olacaktır ve bu seviye altında satışların hız kazanabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Kısa vadede sıkışık bir seyrin izlendiği ve teknik görünümün görece zayıf kaldığı ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam ediyor. Bu tarafta küresel çapta uzun bir süre düşük faiz ortamının devam edeceği beklentileri ve bu yöndeki mesajlar önem taşıyor. Düşük faiz ve bol likidite ortamı 2008 yılından sonraki süreçte de yaşanırken, mevcut konjonktürün ons altın ve hisse piyasalarını desteklediği görüldü. İçerisinde bulunduğumuz bu dönemin de ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır.

Bununla birlikte salgın kaynaklı gelişmeler, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Yıl bitmeden test aşamaları devam eden aşı çalışmalarının ilk onaylarını alması beklenmekte olup, bu taraftaki olumlu gelişmeler risk iştahını desteklemeye devam ederek kısa vadede ons altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Vaka sayılarında artışın mevsimsel etkiler nedeniyle hız kazanması ve buna bağlı olarak tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ise güvenli liman talebini artırarak altını kısa vadede destekleyebilir. Yine ABD’deki seçimler yaklaştıkça güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelim güç kazanabilir. Zaman zaman volatilitenin artış kaydettiği ons altında tekrar alımların yaşanması durumunda son günlerde direnç olarak çalışan 1970 dolarlı seviyeler önem kazanacaktır. 1970 dolar üzerindeki kapanışlarda ise 1992 dolar ve 2006 dolar seviyeleri kısa vadede direnç olarak takip edilebilir. Tekrar 2000 dolar üzerinde kapanışların yaşanması ve tarihi zirvenin bulunduğu 2075$ dolar seviyesinin aşılması ons altında tekrardan güçlü yükselişleri beraberinde getirebilir.

Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında ağustos ayı içerisinde ons altında yaşanan düşüşe bağlı olarak geri çekilmeler yaşandı. Ancak bu tarafta dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti. Ağustos ayının ortalarında dalgalanmanın artış kaydettiği gram altın cephesinde ağustos ayının son haftalarından itibaren ons altın tarafında satışların hız kesmesi ve kur cephesindeki yukarı yönlü fiyatlamaların sürmesinin etkisiyle kademeli yükselişlerin yaşandığı görülüyor. 22 günlük üssel ortalamasını (463,50 TL) destek edinen gram altında ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır.

Doların küresel çaptaki değer kazanımına bağlı olarak Dolar/TL kuru tarihi zirvelerini yenilerken, kurdaki yükselişlerin devam etmesi gram altın fiyatlarını destekleyebilecektir. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altının toparlanma kaydetmesi ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir. Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında 476 TL – 482 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tarihi zirvenin aşılması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilecektir. Geri çekilmelerde ise 467 TL ve 22 günlük üssel ortalama (463,50 TL) ilk önemli destek noktalarıdır. Ağustos ayından bu yana destek olarak çalışan 22 günlük üssel ortalama altında teknik satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 450 TL – 444 TL ve 434 TL seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

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