Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 23 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatı tarihi rekor seviyesini 388 lira seviyesine taşırken; Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altında trend desteği 377 TL’den geçiyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda pozitif eğilimine devam edecektir" şeklinde belirtti.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 384 lira seviyesinde hareket ederken; Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün tarihi rekor seviyesini 388.11 lira seviyesine taşıdı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 383.52 lirayı görürken saat 18.56 itibarıyla 386.52 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde en yüksek 1739 doları görürken, şu dakikalarda yüzde 0.97 oranında yükselişle 1730 dolardan işlem gördü. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışları altın fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE 377 TL

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında yukarı yönde hareketlerin devam ettiğini görmekteyiz. Hem ons altın hem de dolar kurunun kuvvetli seyretmesi gram altını desteklemeye devam ediyor.

Dolar kurunda yukarı yönde eğilim mart ayı başından bu yana oldukça kuvvetli ve devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 100 baz puan indirdi ve ana politikasına devam etti. Bu durum TL’yi kırılgan yapmaya devam edebilir. Manşet enflasyon petrol fiyatlarındaki çöküş nedeniyle düşebilir, ancak çekirdek enflasyonun nasıl bir seyir izlediği önemli olacaktır. Çünkü bugün sert düşen petrol, birkaç hafta sonra sert yükselebilir. Enflasyon beklentilerini petrol fiyatlarına bağlamak doğru olmayacaktır. Dolar kurunda teknik olarak 6.80 TL üzerinde kalındığı her durumda yukarı yönde teknik eğilimin sürmesini bekliyorum.

Ons altın ise geçen hafta ve bu haftanın ilk iki günü satış baskısı altında kalmasına rağmen hızlı bir şekilde toparlandı. Büyük Merkez Bankalarının faizleri düşürmesi ve piyasalara likidite vermesi ons altını ana resimde desteklemeye devam ediyor. Geri çekilmeler olsa da toparlanmanın daha hızlı olması bundan kaynaklı. Ons altın özelinde kısa vade 1703 dolar genel resimde 1660 dolar üzeri pozitif olacaktır.

Toparlayacak olursak gram altının iki dinamiği olan dolar kuru ve ons altında hem temel dinamikler hem de teknik dinamikler yukarı yönde eğilimleri destekliyor. Bu nedenle gram altında da yukarı yönde eğilimin bu aşamada devamı beklenebilir. Gram altında trend desteği 377 TL’den geçiyor. Bu seviye üzerinde kalındığı her durumda pozitif eğilimine devam edecektir. Yukarıda 400 TL seviyesi psikolojik bir eşik olarak izlenebilir.

Etiketler