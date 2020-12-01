1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 1 Aralık altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 454 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1791 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir” dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 447 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 449 TL seviyesinden başladı. Altının ons fiyatında yaşanan yükselişe paralel olarak yeni güne değer kazancıyla gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 446.37 lira seviyesini, en yüksek ise 455.71 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 11.22 itibarıyla yüzde 1.84 oranında yükselişle 454.95 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 994 liradan satılıyor.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle artan kısıtlamalar risk algısını artırırken; altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1794 dolar seviyesini en düşük ise 1775 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.87 oranında yükselişle 1791 dolardan işlem gördü.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmaları takip edilecek.

GRAM ALTINDA SATIŞLAR HIZLANABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.

ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.

Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.

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