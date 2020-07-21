Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, 21 Temmuz altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları tarihi rekorunu 405 liranın üzerine taşırken; altının ons fiyatı ise yaklaşık 9 yılın en yüksek seviyesini gördü. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini Bigpara için yorumladı.

Ons altın fiyatlarında yaşanan yükselişle rekor üzerine rekor kırmayı sürdüren gram altın fiyatları, yeni güne zirve seviyesine yakın başladı. Gram altın tarihi zirve seviyesini 405.52 liraya taşırken; saat 15.52 itibarıyla 404.56 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 662 lira, Cumhuriyet altını da 2.635 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1841 dolar seviyesine kadar yükselerek 14 Eylül 2011 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; şu dakikalarda yüzde 1.16 oranında yükselişle 1839 dolardan işlem gördü.

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Analistler, ABD ile Çin arasında devam eden gerilimle birlikte, ABD'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin risk algısını yükselttiğini, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

ONS ALTIN, GRAM ALTINI BESLİYOR

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altın mevcut durumda 401 TL’den işlem görüyor. Gram altının bu yükselişinde dostu ons altın oldu. Diğer katalizör dolar kuru ise 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görmesi nedeniyle gram altındaki yükselişleri desteklemiyor.

Ons altın için, küresel faizlerin düşük olması, ekonomilerin desteklenmesi ve enflasyon gelişmelerinin arka planlara atılmasının pozitif olduğunu ifade etmiştik. Büyük merkez bankalarının bu politikalarını yıl sonuna kadar sürdürmeleri yüksek olasılık… Çünkü pandemi riskinin masada olması ve ikinci dalga endişelerinin dönem dönem artması bu politikaların devamını sağlayacaktır. Ons altında bazı dönemlerde geri çekilmeler olsa da ana resimde bu düşüşler fırsattır.

Dolar kuru için ise söylenecek fazla bir şey yok. 11 Haziran’dan bu yana neredeyse tek seviyeden işlem görüyor. Küresel risk iştahı ne durumda olursa olsun kur bundan etkilenmiyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı gelecek. Beklentim faizlerin sabit kalması yönünde. Böyle bir karar ise, önemli bir harekete neden olmayacaktır. Kurda kısa vadeyi kestirmek zor, fakat mevcut konjonktürde orta-uzun vadede yukarı yönde genel yapının sürebileceğini düşünüyorum.

Gram altın özelinde ise yükseliş ivmesi sürüyor. Ben ana resimde düşüşlerin kademeli fırsat vereceği yönündeki stratejimi sürdürüyorum. 401 TL seviyelerinden kuvvetli bir alım yapmak riskli olabilir, fakat ana resim pozitif olduğu için kademeli işlemlerin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. 395 TL kısa vadede gördüğüm ilk önemli destek noktası…

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı için geçen hafta 1810 dolar seviyesine dikkat çekmiştik ve önemli bir direnç seviyesi olduğundan bahsetmiştik. Nitekim, dünkü işlemlerde bu direnç seviyesinin net olarak çalıştığını gördük. 1810 doları deneyip geri dönen ons altın bu seviyeyi kırınca 1821 dolar seviyesine kadar yükseldi.

Şu anda ise yukarı yönlü hareket eğer daha da güçlenirse ufuktaki en yakın bant hareketi 1825-1875 dolar aralığı olarak görülüyor. Ancak buraya yerleşmesine giden yolda gelebilecek kar satışları ile geri çekilmelere de hazırlıklı olmak lazım. Bu kapsamda da geri çekilme durumlarında 1791 dolar seviyesine inmesi halinde ve buradan ilave satışların gelmesi halinde aşağıda 1766 dolara kadar olan bir destek seviyesinin olduğunu görüyoruz.

Ons altının yıl sonuna kadar olan süreçte ana trendinin yukarı yön olduğunu tekrar hatırlatalım. Bu ivmenin arkasında ana itici güç ise ikinci dalga haberleri ya da piyasadaki tedirginlikten ziyade düşük seviyelerde olan ABD tahvillerinin getirileri. Küresel altın fonlarına, son 5 yıla kıyasla, çok yüklü miktarlarda para girişleri ve ons altın fiyatının yükselmesindeki ana neden aslında küresel ekonomilerde merkez bankalarının düşük hatta sıfır seviyesinde olan faiz politikaları neticesinde yaratılan düşük getiri ortamı. Bu ortam devam ettiği müddetçe altın sürekli olarak en çok tercih edilen yatırım araçları arasında olmaya devam edecek gibi görülüyor.

Gram altın için ise henüz 400 TL seviyeleri dolar/TL paritesindeki yatay sabit seyirden ötürü direnç olarak izlenmeye devam ediyor. Dolar/TL paritesinin bu trendinin devam etmesi durumunda gram altının 400 TL seviyelerini aşıp 410 TL seviyesine doğru bir ivme yakalaması için altının ons fiyatının yukarıda bahsettiğimiz bant hareketine yerleşebilmesi gerekiyor.

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