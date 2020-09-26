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Gram altında 5 haftanın en kötü kapanışı

26.09.2020 - 20:59 | Son Güncelleme :
Gram altında 5 haftanın en kötü kapanışı | Altın Haberleri

Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı geçen hafta yüzde 4,4 değer kaybederken, haftayı da 2 ayın en düşük seviyesinden kapattı.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve bu paralelde güçlenen doların etkisiyle geçen hafta yüzde 3,2 değer kaybederek 459,6 lirayla son 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi.

Artan vaka sayıları nedeniyle bazı ülkelerde Kovid-19 tedbirlerinin yeniden gündeme gelmesi geçen hafta risk iştahını azaltan en önemli gelişme olurken, hastalığın tedavisine ilişkin yeni bir haber akışının sağlanamaması da yeni bir dalga endişelerini artırdı.

Buna ek olarak geçen hafta dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de beklentilerin altında kalması, küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin sürmesini beraberinde getirdi.

Tüm bu gelişmeler, her ne kadar geçen hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'ye daha fazla para harcaması çağrısında bulunsa da doların güçlenmesine neden oldu.

27 Temmuz'dan bu yana 92-94 bandında seyreden dolar endeksi, yaklaşık iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,7'ye kadar çıkmasının ardından geçen haftayı yüzde 1,7 artışla 94,6'dan tamamladı.

Yaklaşık 1,5 aydır 1.900-2.000 dolar bandında hareket eden altının onsu ise dolardaki güçlenmenin etkisiyle geçen haftayı sert düşüşle kapattı. Uluslararası piyasalarda 1.848,89 dolarla 22 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyeyi gören altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 4,4 kayıpla 1.865 dolara geriledi.

Yurt içinde de hem dolardaki güçlenme hem de ons fiyatındaki düşüşün etkisiyle satış baskısı altında kalan gram altın, iki haftalık yükselişine son verdi ve 451,3 lirayla 26 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Gram altın geçen haftayı ise yüzde 3,2 kayıpla 459,6 liradan tamamlayarak son 5 haftanın en kötü kapanışını gerçekleştirdi.

"ONS ALTININ YÜKSELİŞİNİN SONLANDIĞINI SÖYLEMEK ZOR"

AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer, gram altının bu hafta yüzde 3'ün üzerinde düşmesine karşın uzun vadede potansiyel yatırım aracı olmaya devam edeceğini söyledi.

Son dönemde belirgin şekilde güç kazanan doların altının yükselişini törpülediğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"Dolar endeksinin son iki ayın en yüksek seviyesi olan 94,5’e yaklaşması ons altının baskı altında kalmasına neden oluyor. Küresel piyasalarda artan koronavirüs endişeleri dolara talebi artırmaya devam ediyor. Kısa vadede altındaki ibre aşağıyı gösterirken güvenli liman algısı dolara kaymış görünüyor, ancak büyük resimde küresel piyasalarda belirsizlik ve endişeler yatışmış değil. Salgına yönelik ikinci dalga korkusu halen daha piyasalar üzerindeki hakimiyetini hissettiriyor. Bununla beraber Amerikan seçmeni kasım ayında ABD genel seçimlerine son hızla hazırlanıyor. Bu ortamda ons altının yükselişinin sonlandığını söylemek zor."

"UZUN VADELİ YATIRIM İÇİN GRAM ALTIN CAZİBESİNİ KORUYOR"

Özer, ABD'de teşvik paketi hususunda belirsizliklerin bulunduğuna işaret etti ancak ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın istediği yönde bir paket gelmesi halinde dolardaki güçlenmenin yumuşayabileceğini dile getirdi.

Uzun vadede ons altının kayıplarını geri alacak konjonktürün bulunduğunu vurgulayan Özer, "Ons altında kalıcı düşüşler olması için Kovid-19 aşısının yaygın bir şekilde kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla şimdilik geri çekilmelerde haber akışı etkili olsa da altındaki ana yönün aşağı döndüğünü söylemek zor." diye konuştu.

Özer, bu ortamda gram altın yatırımcısı için ons altının iyi bir gösterge olabileceğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Şu sıralar ons altın 1.860 seviyesi ve çevresinde dengeleniyor. 1.835 dolar seviyesinden satışların karşılanmaya devam etmesi halinde önümüzdeki günlerde 1.900 dolar seviyesine doğru eğilim görülebilir. Buna karşın 1.835 doların altına sarkmalar olması halinde zayıf görünüm bir süre daha sürebilir. Bununla birlikte dolar/TL'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı sonrası test edilen rekor seviyelerde yumuşama var, ancak kurdaki tansiyon henüz dinmiş görünmüyor. Kurda 7,50 seviyesinin üzerindeki kalıcı seyirler ya da önümüzdeki günlerde oluşabilecek yeni rekor seviyeler ons altın düşse dahi gram altını yukarıda tutabilir."

Uzun vadeli yatırım için gram altının cazibesini koruduğunu aktaran Özer, "Gram altında 450 lira seviyesinden alım yönlü durulması mümkün. 450 liranın altındaki seviyelerde de kademeli alım daha uygun olabilir. Uzun vadeli yatırım için gram altın cazibesini koruyor." değerlendirmelerini yaptı.


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