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1 Eylül gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? güncel altın fiyatları

01.09.2020 - 10:21
1 Eylül gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1989 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1986 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

GRAM ALTINDA 469 TL SEVİYESİ BELİRLEYİCİ OLACAK
Ahlatcı Yatırım

Cuma günü kurda aşağı yönlü sınırlı hareketlere rağmen, geçtiğimiz  Perşembe günü Fed Başkanı Powell'in gerçekleştirdiği açıklamalar ve  Dolar'daki zayıf görünüm Ons Altın'a olan talebi desteklemesi ile Gram Altın'da da yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. Haftanın ilk işlem  gününde ise takip edilen gelişmeler ve devam eden jeopolitik riskler  sonucu kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler devam ederken, değerli  metale olan talebin devam etmesi ile birlikte Gram Altın'ında da Ons  Altına benzer olarak yukarı yönlü sınırlı hareketlerin sürdürdüğü  gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 469 seviyesinde  belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 467 destek seviyesinin  üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin  devam etmesi durumunda 471, 473 ve 476 takip edilmesi gereken önemli  direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki  eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 467, 464 ve 460 destek seviyeleri  takip edilmelidir.

ONS ALTINDA YUKARI YÖNLÜ DENEMELER SINIRLI KALIYOR 
ÜNLÜ & Co/DAHA

Fed’in para politikasında değişikliğe giderek, enflasyonun %2’yi aşmasına para politikasında sıkılaştırma ile cevap vermeyecek olması dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken değerli metallerin ise güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ancak altının ons fiyatındaki yükselişlerin henüz görünümü anlamlı şekilde değiştirdiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, yukarı yönlü denemeler henüz 1976 doların üzerinde kapanış getirmezken ons altın alçalan tepeler yaparak hareket etmeyi sürdürüyor.

Dolayısıyla Fed kararları önemli bir potansiyel yaratmış olsa da ons altın henüz bu potansiyeli tam olarak fiyatlara yansıtabilmiş değil. Bu noktada sırasıyla 1976 ve 2000 doların üzerinde kapanışlar aramaya devam edeceğiz.

ONS ALTIN 22 GÜNLÜK ORTALAMANIN ÜZERİNDE 
İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasalarında bu sabah 1988$ seviyesinde  seyrediyor. Dolar endeksi 2018'den bu yana ilk kez 93 seviyesinin  altına geriledi. Bu altının yükselişini desteklemiş görünüyor. Altında  2000 seviyelerine çok hızlı yükseldikten sonra 1900 seviyelerine hızlı  bir düzeltme izledik. Ancak ons altında kalıcı düşüşler için bir ortam  oluşmadı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler de ons altının aşağı  yönlü eğilimini kalıcı kılmaya yeterli kalmadı. Ons altın 1970$  seviyesi üzerine seyirlerin sürmesi halinde yükseliş potansiyelinin  artması beklenebilir.

Ons altın 1970 seviyesindeki 22 günlük  ortalamasının üzerine yükseldi. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik  seyirlerin oluşması halinde 2000$'a doğru yukarı yönlü eğilimler  izlenebilir. Buna karşın ons altının 1970 seviyesi üzerinde kalmakta  zorlanması halinde 1924$ seviyesine doğru gerilemeler izlenebilir.

Destekler: 1976 / 1970 / 1955 
Dirençler: 1994 / 2000 / 2012


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