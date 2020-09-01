1 Eylül gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1989 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1986 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

GRAM ALTINDA 469 TL SEVİYESİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Ahlatcı Yatırım

Cuma günü kurda aşağı yönlü sınırlı hareketlere rağmen, geçtiğimiz Perşembe günü Fed Başkanı Powell'in gerçekleştirdiği açıklamalar ve Dolar'daki zayıf görünüm Ons Altın'a olan talebi desteklemesi ile Gram Altın'da da yukarı yönlü hareketi takip edilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ise takip edilen gelişmeler ve devam eden jeopolitik riskler sonucu kurda yukarı yönlü sınırlı hareketler devam ederken, değerli metale olan talebin devam etmesi ile birlikte Gram Altın'ında da Ons Altına benzer olarak yukarı yönlü sınırlı hareketlerin sürdürdüğü gözlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, Gram Altın'ın 469 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 467 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 471, 473 ve 476 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir. Gelebilecek olası satışlar ile Gram Altın'daki eğilimin aşağı yönlü hareketinde ise 467, 464 ve 460 destek seviyeleri takip edilmelidir.

ONS ALTINDA YUKARI YÖNLÜ DENEMELER SINIRLI KALIYOR

ÜNLÜ & Co/DAHA

Fed’in para politikasında değişikliğe giderek, enflasyonun %2’yi aşmasına para politikasında sıkılaştırma ile cevap vermeyecek olması dolar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken değerli metallerin ise güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Ancak altının ons fiyatındaki yükselişlerin henüz görünümü anlamlı şekilde değiştirdiğini düşünmüyoruz. Öyle ki, yukarı yönlü denemeler henüz 1976 doların üzerinde kapanış getirmezken ons altın alçalan tepeler yaparak hareket etmeyi sürdürüyor.

Dolayısıyla Fed kararları önemli bir potansiyel yaratmış olsa da ons altın henüz bu potansiyeli tam olarak fiyatlara yansıtabilmiş değil. Bu noktada sırasıyla 1976 ve 2000 doların üzerinde kapanışlar aramaya devam edeceğiz.

ONS ALTIN 22 GÜNLÜK ORTALAMANIN ÜZERİNDE

İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasalarında bu sabah 1988$ seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksi 2018'den bu yana ilk kez 93 seviyesinin altına geriledi. Bu altının yükselişini desteklemiş görünüyor. Altında 2000 seviyelerine çok hızlı yükseldikten sonra 1900 seviyelerine hızlı bir düzeltme izledik. Ancak ons altında kalıcı düşüşler için bir ortam oluşmadı. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler de ons altının aşağı yönlü eğilimini kalıcı kılmaya yeterli kalmadı. Ons altın 1970$ seviyesi üzerine seyirlerin sürmesi halinde yükseliş potansiyelinin artması beklenebilir.

Ons altın 1970 seviyesindeki 22 günlük ortalamasının üzerine yükseldi. Bu seviyenin üzerindeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde 2000$'a doğru yukarı yönlü eğilimler izlenebilir. Buna karşın ons altının 1970 seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 1924$ seviyesine doğru gerilemeler izlenebilir.

Destekler: 1976 / 1970 / 1955

Dirençler: 1994 / 2000 / 2012

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