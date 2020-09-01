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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

01.09.2020 - 09:20 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 1 Eylül altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 471 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1992 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1989 dolardan işlem görüyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın için pozitif eğilimin süreceğini düşünüyorum. Burada 480 TL ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Olası kar satışlarında 464 TL ilk fırsat seviye olarak göz önünde bulundurulmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Gram altın fiyatları, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanmayı sürdürürken, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 464 lira seviyesinde hareket etti. Gram altın yeni güne 469 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en düşük 463.76 lira, en yüksek ise 472.38 lira seviyesini gördü ve saat 10.58 itibarıyla yüzde 1.54 oranında yükselişte 471.79 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 136 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1992 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 1.12 oranında yükselişle 1989 dolardan işlem gördü.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edilirken, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmeler gündemin odağındaki yerini koruyor.

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GRAM ALTINDA 464 TL İLK FIRSAT SEVİYE
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında bir süredir pozitif görüş bildiriyorum. Yukarı yönde hareketlerin sürdüğünü görmekteyiz. Dolar endeksinin son 2 yılın en düşüğünde olmasına rağmen dolar kurunun düşmemesi ve yukarı iştahın sürmesi, diğer yandan ons altında devam eden yukarı yönde potansiyel gram altını destekliyor.

Küresel faizlerin düşük seyretmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) genişlemeci politikaya devam demesi ve artan pandemi endişeleri ons altını destekliyor. 1900-1915 dolar üzerinde kalındığı sürece bu görünüm devam edecektir. 

Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Ara ara düşüşler oluyor fakat bunlar çok sınırlı kalıyor. Dolar endeksinin güç kaybettiği ve son 2 yılın en düşük seviyesine geldiği bu günlerde dolar kurunun düşmemesi de gram altın için önemli bir unsur. 

Toparlayacak olursak, gram altın için pozitif eğilimin süreceğini düşünüyorum. Burada 480 TL ilk önemli direnç olarak izlenebilir. Olası kar satışlarında 464 TL ilk fırsat seviye olarak göz önünde bulundurulmalıdır. 


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