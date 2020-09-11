Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 21 Temmuz altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 466 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1949 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1942 dolardan işlem görüyor. Gram altında ana resmin pozitif kalmaya devam ettiğini ve düşüşlerin fırsat vermeyi sürdürdüğünü belirten Özel Fon Yöneticisi Baştürk, gram altın için "458 TL ilk fırsat seviyesidir" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 467 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 466 lira seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 463.51 lira, en yüksek ise 466.97 lira seviyesini görürken; saat 11.06 itibarıyla yüzde 0.04 oranında yükselişle 466.24 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 768 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 163 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1949 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.21 oranında düşüşle 1942 dolardan işlem gördü.

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GRAM ALTINDA 458 TL İLK FIRSAT SEVİYESİ

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında son günlerde yatay/yukarı diyebileceğimiz hareketler söz konusu. Yukarıda 470 TL direnci geçilemezken aşağıda ise 458 TL seviyesinin destek olarak çalıştığını görmekteyiz. Bu aşamada gram altındaki bu yataylığın bir süre daha bozulmasını beklemiyorum.

Ons altında yön konusunda belirsizlik görmekteyiz. Küresel bazda risk iştahındaki bozulma ons altını da zorluyor. Burada daha çok geri çekilmelerde fırsatlar oluşacaktır. 1915-1900 dolar bölgesini destek olarak izliyoruz. Bu bölge üzerindeki düşüşler kademeli fırsatlar verebilir.

Dolar kurunda ise yukarı yönde iştah sürüyor. Ara ara kar satışları var, ancak kuvvetli bir satışa döndürecek bir gündem bulunmuyor. TL’de iyimserlik için 7.40 TL altı hareket gerekiyor. Aksi takdirde yukarı yöndeki iştah sürebilir.

Toparlayacak olursak, gram altında ana resimde pozitif kalmaya devam ediyorum, düşüşler fırsat vermeye devam edebilir. 458 TL ilk fırsat seviyesidir. Yukarıda ise 470 TL’yi önemli eşik olarak izliyorum. Yükselişlerin kuvvetlenmesi için bu seviyenin kırılması gerekiyor.

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