Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Haziran altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 388 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1766 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1765 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 388 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 387.25 lira seviyesini, en yüksek ise 389.41 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.29 itibarıyla yüzde 0.06 oranında yükselişle 388.90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 637 lira, Cumhuriyet altını da 2.605 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1766 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.09 oranında yükselişle 1765 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının finansal etkileriyle mücadelede merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin genişleyici tutumlarını sürdürmelerinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti.

Bugün yurt dışında Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının yanı sıra ABD'de kişisel gelir ve giderler ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.790 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

GRAM ALTIN UZUN VADEDE PORTFÖYÜNÜZDE KALMALI

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

ABD’de artan vaka sayıları sonrasında ikinci dalga ihtimaline yönelik endişeler arttı. Artan endişeler, ekonomide beklenen toparlanmanın ikinci yarıyılda beklense dahi virüs tablosunun bu durumu farklı yönde şekillendirebileceği düşüncesi riskleri tetikledi. Uzun bir süredir yukarı yönlü trend eğilimi izleyen ons altında son bir haftalık süreçte başlayan tepki alımlarının ardından kıymetli metal 1779 dolar seviyesini test etti. Son 8 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden kıymetli metal, gelen açıklamalar ve değerlendirmelerin etkisi ile bir miktar kar satışı ile karşılaştığını izliyoruz.

Gram altında, ons altında yaşanan bu hareketin ardından 390 TL seviyesine yaklaştı. Daha önceki yazılarımda da gram altının uzun vadede portföyde kalması gerektiğini ve kısa vadede altın alımı için düşüşlerin kademeli alımlarda değerlendirebileceğini belirtmiştim. Görüşümü korumakla birlikte, ons altındaki hareketin yukarı yönde sürmesi ve dolar/TL kurundaki hareketin 6.85 TL altına geçmesi halinde 385 TL seviyesinin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. 380 – 385 TL fiyat aralığından yapılacak alımlar bankadan gerçekleştiğinde son düzenleme ile eklenen komisyon miktarı da baz alındığında da alım seviyesi yukarı yöne taşınıyor. Bu nedenle düşüşlerin maliyet düşürerek alımlarda değerlendirilebileceğini, satım içinse 390 TL üzerindeki fiyat hareketlerinin uygun olabileceğini belirtebilirim.

Haber ve sosyal medyada sıkça 400 TL seviyesi telaffuz ediliyor. Bu noktada ise şunu söylemem gerekir. Kurdaki stabil seyrin korunması halinde gram altında bu hareketi beklemek için ons altında 1820 dolar seviyesini görmemiz gerekiyor. Bu da şimdiki fiyattan neredeyse 60 dolar yukarı seviye demek. İmkânsız mı, finans piyasaları için böyle bir tabir kullanmak doğru değil. Fakat ikinci dalga ihtimaline karşın alınan önlemler ile yeniden yaşanacak normalleşme ons altında düşüşleri beraberinde getirir. Bu nedenle 390 TL’den alımlar yapılacaksa düşünülmeli ve her iki enstrümanda yakından izlenmeli. 400 TL fiyat hedef seviyemiz ise uzun vadede ons ve kur hareketi bile yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Bunun için ons hareketinde salgın, içeride ise salgının yanında ekonomi cephesindeki gelişmeler önemli olacak.

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