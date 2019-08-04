‹ Önceki Haber Hepsinin hesabında 1 milyon liradan fazla parası var Hepsinin hesabında 1 milyon liradan fazla parası var Sonraki Haber › Trump yine yaptı yapacağını… Trump yine yaptı yapacağını…

Gram altın temmuz ayında kaybettirdi

04.08.2019 - 13:47
Gram altın temmuz ayında kaybettirdi | Altın Haberleri

Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle gram altın, geçen ay yüzde 3,4 değer kaybetti.

Altının ons fiyatındaki kısmi yükselişe karşın TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması sonucu gerileyen dolar kurunun etkisiyle gram altın, geçen ay yatırımcısına yüzde 3,4 kaybettirdi.

Geçen ayın başında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Temmuz'daki toplantısında faiz indirme olasılığına kesin gözüyle bakılırken, altının ons fiyatı da söz konusu beklentiye paralel yükseliş eğiliminde hareket etti.

New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarıyla faiz indiriminin 50 baz puan seviyesinde yapılacağı beklentisinin artmasına paralel altının ons fiyatı, son 6 yılın en yüksek seviyesi olan 1.453 doları gördü. Banka yetkililerinin Williams'ın açıklamalarının temmuzdaki toplantıya yönelik olmadığını duyurmasıyla ons altın, söz konusu zirveden geri çekildi.

Ons altının yukarı yönlü hareketinde jeopolitik riskler de önemli rol oynadı. ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının küresel ekonomideki belirsizlikleri artırması, yatırımcılar tarafından "güvenli liman" sayılan altına olan talebi artırdı.

ABD ile İran arasında yaşanan gerilimin tırmanması ve iki taraftan gelen açıklamalar jeopolitik riskleri artıran diğer etkenler arasında yer alırken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait iki gemiye el koyması da altının fiyatının yükselmesine neden oldu.

Avro Bölgesi'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar, altının ons fiyatını destekleyen diğer unsurlar arasında yer aldı. Ekonomik aktivitede yaşanan yavaşlamayla birlikte açıklanan enflasyon oranlarının hedeflenen seviyenin uzağında olması, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) parasal genişlemeye yönelik tutumunu netleştirirken, Brexit süreci de piyasalardaki belirsizliği artıran bir başka unsur olarak yatırımcıların karşısına çıktı. Anlaşmasız Brexit olasılığının artması, halihazırda sıkıntılı ekonomik göstergelere sahip AB'de, risk algısının daha da yükselmesini beraberinde getirdi. 

Yurt içinde ise TL üzerindeki jeopolitik ve siyasi risklerin azalması, TL'nin dolar karşında değer kazanmasına yardımcı olurken, altının gram fiyatı bu durumdan aşağı yönlü etkilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Osaka'daki G-20 Zirvesi'nde verdikleri mesajlar, TL üzerindeki baskıları azaltarak TL'nin temmuzda iyi bir performans göstermesini sağladı. 

S-400 teslimatının ardından ABD ile yaşanması beklenen olası gerginliğin ortadan kalkması ve yaptırım kararının ertelenmesi de TL'de yaşanabilecek değer kaybının önüne geçerek altının gram fiyatının geri çekilmesinde etkili oldu.

1 Temmuz'da 262,4 lira olan gram altının fiyatı, temmuz ayını yüzde 3,4'lük düşüşle 253,5 liradan kapattı.

"ALTIN YATIRIMCISI İÇİN HALEN CAZİP YERLERDEYİZ"

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altının fiyatında, Fed'in bir sonraki faiz adımı ile ilgili sinyaller almak adına ABD verilerinin takip edileceğini, bu nedenle ons altında veri bazlı hareketler olabileceğini söyledi.

Özer, "Küresel piyasalardaki risk ortamının canlı kalmaya devam etmesiyle altının ons fiyatı, temmuz ayını 1.380-1.453 dolar arasında geçirdi ve risk ortamı hala canlı. Düşük faiz ortamı ve ABD-Çin arasında gerçekleşen ticaret savaşları, ons altını yukarı yöne iten faktörler arasında bulunuyor." dedi.

Altının ons fiyatında yukarı yönlü trendin devam etmesini beklediğini ifade eden Özer, "Ons altında yıl genelinde 1.500 dolara doğru yükseliş eğiliminin oluşabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı. 

Gram altın için teknik olarak 250 lira seviyesinin alım fırsatı olduğunu belirten Özer, "Risk ortamının canlı kaldığı bu ortamda gram altında 252 TL seviyesi, alım için cazip yerler gibi görünüyor. Altın yatırımcısı için halen cazip yerlerdeyiz. Ağustos ayında 260-265 TL bandına doğru yükseliş eğiliminin oluşabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.


‹ Önceki Haber Hepsinin hesabında 1 milyon liradan fazla parası var Hepsinin hesabında 1 milyon liradan fazla parası var Sonraki Haber › Trump yine yaptı yapacağını… Trump yine yaptı yapacağını…
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
99.679 Değişim: 0,00% Hacim : 5.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 99.630 02.08.2019 Yüksek 101.707
Açılış: 101.508
5,6047 Değişim: 0,89%
Düşük 5,5457 05.08.2019 Yüksek 5,6197
Açılış: 5,5555
6,2347 Değişim: 1,00%
Düşük 6,1625 05.08.2019 Yüksek 6,2525
Açılış: 6,1732
260,95 Değişim: 1,37%
Düşük 256,64 05.08.2019 Yüksek 261,73
Açılış: 257,43
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.