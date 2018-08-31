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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 31 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

31.08.2018 - 10:10
Gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 251 liradan, çeyrek altın ise 411 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 251 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,45 primle 256,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının arından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,22 değer kaybıyla 251 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 411 lira, Cumhuriyet altını da 1.679 liradan satılıyor.

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Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1.203,6 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

AA Finans Analisti İslam Memiş, yıl sonuna kadar altının gram fiyatının geniş bant aralığında işlem görmesinin beklendiğini kaydetti.

Teknik açıdan gram altında 245 liranın destek, 265 liranın direnç konumunda olduğunu ifade eden Memiş, ons altında ise 1.198-1.205 dolar bandının izleneceğini söyledi.


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