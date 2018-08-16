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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 16 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

16.08.2018 - 09:57
Gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı 1176 dolardan işlem görürken, gram altın 218,1 liradan, çeyrek altın ise 362 liradan alıcı buluyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 218,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 8,7 azalışla 223,0 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,2 değer kaybıyla 218,1 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 362 lira, Cumhuriyet altını da 1.478 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında 1.160 dolarla 4 Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyesini gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla toparlayarak 1.176 dolar seviyesinde dengelendi. 


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