Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 20 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı altı gündür düşüşünü sürdürürken; altının gram fiyatı haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 189,4 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, 188,3-189,9 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre 0,08 azalışla 189,1 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 189,4 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 310 lira, Cumhuriyet altını da 1.266 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 6 GÜNDÜR GERİLİYOR

Altın fiyatları doların bir yılın zirvesine yakın işlem görmesiyle ard arda altıncı günde de gerileyerek, dün gördüğü bir yılın dip seviyesine yakın seyrediyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,211.08 dolar ile Temmuz 2017 başından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0.3 düşüşle 1,218.72 dolara geriledi.

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