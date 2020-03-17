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Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? En güncel altın fiyatları ( 17 Mart Çeyrek altın fiyatları )

17.03.2020 - 09:15 | Son Güncelleme :
Altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? En güncel altın fiyatları ( 17 Mart Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın fiyatları 308 lira seviyesinde hareket ederken; dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 503.79 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 68 liradan alıcı buldu.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 309 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 314.24 lira, en düşük ise 306.87 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 09.08 itibarıyla 308.27 lira seviyesinde işlem gördü. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 503.79 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 68 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1.68 düşüşle 1489 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için merkez bankalarının müdahaleleriyle birlikte küresel çapta birçok hükümetin maliye politikalarına ağırlık vereceğini açıklamasına karşılık, piyasalardaki panik havasına bağlı olarak varlık fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini kaydetti.

Dün, yatırımcıların likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, altının ons fiyatında 100 doları aşan bir dalgalanma yaşandığını belirtti.

Analistler, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) piyasalara 1 trilyon dolar likidite sağlayacağını duyurduğunu ve küresel çapta merkez bankalarının da genişleyici para politikalarına devam ettiğini, ancak panik havasının bütün varlıklarda normal olmayan fiyatlamaları ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini kaydederek, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını kaydetti.


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