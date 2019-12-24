‹ Önceki Haber En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe En yüksek kazanç bilgi ve iletişim sektöründe Sonraki Haber › "İhracata odaklı sektörler ön planda olacak" "İhracata odaklı sektörler ön planda olacak"

Gram altın ne kadar oldu?

24.12.2019 - 11:09 | Son Güncelleme :
Gram altın ne kadar oldu? | Altın Haberleri

Gram altın 284,9 lira, çeyrek altın 468 lira ve Cumhuriyet altını 1.910 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 284,9 lira seviyesinde seyrediyor. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 284,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 284,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 468 lira, Cumhuriyet altını da 1.910 liradan satılıyor.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.490,7 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD ile Çin'in birinci faz ticaret anlaşmasını kabul etmesinin piyasalardaki iyimserliği artırmasına karşın Hong Kong'da devam eden gösterilere ilişkin ABD ile Çin tarafının farklı tutum ve açıklamaları risk iştahını dengeleyen bir faktör olarak öne çıkıyor.

Analistler, ABD ve Avrupa'da bugün başlayacak Noel tatili nedeniyle piyasalarda sakin bir seyir izlenmesinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.490 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.510 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
113.215 Değişim: 0,93% Hacim : 6.764 Mio.TL Son veri saati : 14:42
Düşük 112.783 24.12.2019 Yüksek 113.322
Açılış: 112.840
5,9464 Değişim: -0,05%
Düşük 5,9312 24.12.2019 Yüksek 5,9555
Açılış: 5,9493
6,5907 Değişim: -0,21%
Düşük 6,5877 24.12.2019 Yüksek 6,6095
Açılış: 6,6049
285,01 Değişim: 0,28%
Düşük 283,88 24.12.2019 Yüksek 285,53
Açılış: 284,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.