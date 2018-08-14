Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 14 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 18 ayın dip seviyesinden toparlanırken; gram altın 255,4 liradan, çeyrek altın ise 418 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 255,4 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamladı.

AA'da yer alan habere göre; altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybıyla 255,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını da 1.705 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Altın fiyatları psikolojik seviyenin altına inilmesiyle tetiklenen alımlar sonrası dün gördüğü 18 ayın dip seviyesinden toparlandı. Altındaki bu paralel doların 13 ayın zirvesinden gerilemesine paralel olarak gerçekleşti.

Spot altının ons fiyatı dün 1,191.35 dolar ile 30 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,195.77 dolara yükseldi.

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