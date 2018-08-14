‹ Önceki Haber "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz" "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz" Sonraki Haber › "Ayşe teyze dolara hiç karışmasın" "Ayşe teyze dolara hiç karışmasın"

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 14 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

14.08.2018 - 10:32
Gram altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı 18 ayın dip seviyesinden toparlanırken; gram altın 255,4 liradan, çeyrek altın ise 418 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 255,4 lira seviyelerinde dengelendi. Dün dolar kurundan bulduğu destekle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 280,8 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,6 primle 263,7 liradan tamamladı.

AA'da yer alan habere göre; altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,40 değer kaybıyla 255,4 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 418 lira, Cumhuriyet altını da 1.705 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN DİP SEVİYEDEN TOPARLANDI

Altın fiyatları psikolojik seviyenin altına inilmesiyle tetiklenen alımlar sonrası dün gördüğü 18 ayın dip seviyesinden toparlandı. Altındaki bu paralel doların 13 ayın zirvesinden gerilemesine paralel olarak gerçekleşti.

Spot altının ons fiyatı dün 1,191.35 dolar ile 30 Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,195.77 dolara yükseldi.


Etiketler

‹ Önceki Haber "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz" "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz" Sonraki Haber › "Ayşe teyze dolara hiç karışmasın" "Ayşe teyze dolara hiç karışmasın"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
93.888 Değişim: 1,30% Hacim : 5.511 Mio.TL Son veri saati : 13:00
Düşük 93.272 14.08.2018 Yüksek 95.299
Açılış: 94.689
6,5940 Değişim: -4,04%
Düşük 6,4182 14.08.2018 Yüksek 6,9627
Açılış: 6,8714
7,5194 Değişim: -4,31%
Düşük 7,3363 14.08.2018 Yüksek 7,9442
Açılış: 7,8584
253,42 Değişim: -3,92%
Düşük 246,75 14.08.2018 Yüksek 267,30
Açılış: 263,75
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.