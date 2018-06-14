Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? ( 14 Haziran altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1.300 doların üzerini test ederken; gram altın 194,7 liradan, çeyrek altın ise 320 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 194,7 lira seviyelerinde dengeledi. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde harekete eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 194,6 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 194,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 320 lira, Cumhuriyet altını da 1.305 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın 1.300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 1.302 dolardan işlem görüyor.