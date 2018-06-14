‹ Önceki Haber Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Dolar kuru 4.63 TL seviyesinde Dolar kuru 4.63 TL seviyesinde

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? ( 14 Haziran altın fiyatları )

14.06.2018 - 10:26
Gram altın ne kadar oldu?

Altının ons fiyatı 1.300 doların üzerini test ederken; gram altın 194,7 liradan, çeyrek altın ise 320 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 194,7 lira seviyelerinde dengeledi. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kazançlarının etkisiyle yükseliş eğiliminde harekete eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 değer kazancıyla 194,6 liradan tamamladı.

##$$ALTINWIDGET##$$

Altının gram fiyatı, bugüne sınırlı değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 194,7 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 320 lira, Cumhuriyet altını da 1.305 liradan satılıyor.

ONS ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞTE

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırmasına karşın 1.300 doların üzerini test eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 primle 1.302 dolardan işlem görüyor.


‹ Önceki Haber Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı Sonraki Haber › Dolar kuru 4.63 TL seviyesinde Dolar kuru 4.63 TL seviyesinde
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
94.541 Değişim: 1,11% Hacim : 3.179 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 92.751 14.06.2018 Yüksek 95.406
Açılış: 93.296
4,7318 Değişim: 1,58%
Düşük 4,6053 14.06.2018 Yüksek 4,7329
Açılış: 4,658
5,4799 Değişim: -0,46%
Düşük 5,4102 14.06.2018 Yüksek 5,5342
Açılış: 5,5049
198,20 Değişim: 1,82%
Düşük 192,83 14.06.2018 Yüksek 198,32
Açılış: 194,66
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.