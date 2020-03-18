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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 18 Mart altın fiyatları

18.03.2020 - 09:39
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 18 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 312 lira seviyesinde hareket ederken; dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 514.73 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 117 liradan alıcı bulmuştu.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 317 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 313 seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 311.95 lira, en düşük ise 318.11 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 09.37 itibarıyla 312.52 lira seviyesinde işlem gördü. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da çeyrek altın 514.73 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 117 liradan alıcı bulmuştu.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1.24 düşüşle 1510 dolardan işlem gördü.

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