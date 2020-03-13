Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum - Çeyrek altın ne kadar? 13 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 320 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın 524.53 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 155 liradan alıcı buldu.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 321 lira seviyesinde bulunurken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 323.21 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 11.54 itibarıyla 320.30 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 524.53 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 155 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0.58 yükselişle 1585 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Avrupa ve ABD'de vaka sayısının hızla artmasına paralel ekonomik aktiviteye yönelik endişelerin artarak devam ettiğini kaydetti.

Dün, altının ons fiyatının önceki kapanışa göre yüzde 3,5 azalarak 1.561 dolara kadar gerilediğine dikkati çeken analistler, diğer varlık fiyatlarındaki aşırı oynaklık nedeniyle yatırımcıların, likidite ihtiyaçlarını karşılamak için altın pozisyonlarını azaltmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Teknik açıdan altının onsunda 1.640 doların direnç, 1.560 doların destek konumuna geldiğini aktaran analistler, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.

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