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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Altın yorum - 12 Mart altın fiyatları

12.03.2020 - 11:26 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları kaç lira? Altın yorum - 12 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 329 lira seviyesinde hareket ederken; çeyrek altın fiyatları dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde Kapalıçarşı'da 536.78 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 210 liradan alıcı bulmuştu. Ekonomistler altın fiyatlarında yükselişin sürmesini bekliyor.

Gram altın fiyatı, dün dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüş sebebiyle yatay seyrederken; yeni güne 326 liradan başladı. Gram altın fiyatı gün içerisinde en yüksek 330.29 lirayı, en düşük ise 325.79 lirayı görürken; saat 12.34 itibarıyla 328.58 liradan işlem gördü. Çeyrek altın fiyatları Kapalıçarşı'da 536.78 liradan, Cumhuriyet altını ise 2 bin 210 liradan alıcı buldu.

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Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.660 doların direnç, 1.630 doların destek konumuna geldiğini belirtirken; gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını söyledi.


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