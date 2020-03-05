Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları, 5 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 322 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın 528.16 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 173 liradan alıcı buluyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatları, yeni güne 320 lira seviyesinden başladı. Gün içerisinde en yüksek 323.33 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 16.00 itibarıyla 322.90 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 528.16 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 173 liradan alıcı buluyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0.83 yükselişle 1651 dolardan işlem gördü.

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Analistler, küresel çapta merkez bankalarından gelen faiz indirimlerini takiben, Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi kuruluşların da salgının etkileriyle mücadele etmek amacıyla bütçe ayırdıklarını duyurmasıyla risk iştahının görece arttığını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının küresel ekonomi için hala önemli bir risk faktörü olmaya devam ettiğini belirten analistler, çeşitli ülkelerde artan ölümlü vakaların altın fiyatlarını desteklediğine dikkati çekti.

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Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 doların direnç, 1.625 doların destek konumunda olduğunu, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını kaydetti.

MERKEZ BANKALARINDAN FAİZLE İLGİLİ HAMLELER GELEBİLİR

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Küresel piyasalarda risk iştahının zayıf olması, bu hafta sürpriz bir şekilde Fed’den gelen 50 baz puanlık faiz indirimi güvenli limanlara olan talebin canlı kalmasını destekledi. Dolayısıyla altında 1640 dolar seviyesinin üzerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu tablo karşısında ben bir süre daha altının yukarı yönde eğimini korumasını bekliyorum. Özellikle virüs ile ilgili endişelerin sürüyor olması bu anlamda Merkez Bankalarını harekete geçirmeye başladı.

Fed’den gelen bu adım son olmayacaktır ilerleyen günlerde diğer Majör Merkez Bankalarından da faizle ilgili hamleler gelebilir. Dolayısıyla Merkez Bankalarının tutumu fiyatlamalar açısından önemli. Bu doğrultuda, altında teknik olarak 1655 dolar seviyesini direnç noktası olarak izliyoruz.

Bu direncin üzerine yerleşmediği sürece net bir şekilde yükselişten bahsetmek zor olabilir. Buna karşın zaman zaman altında sert satışlar görüyoruz ama kalıcı olamadığı için bu tarz geri çekilmeler belki değerlendirilebilir düşüncesindeyim. Zaten destek olarak 1600 dolar seviyesi önemli bu desteğin altındaki kapanışlar satışın devamı adına takip edilmeli.

Son olarak, gram altın içinse 320 TL'nin üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. İlave alımlar içinse spot piyasada 320 TL’nin üzerindeki görünüm değerlendirilebilir. Geri çekilmelerde de endişelenmek yerine portföylerde gram altının ağırlığı arttırılabilir.

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