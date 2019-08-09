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Gram altın kaç lira oldu?

09.08.2019 - 11:46
Gram altın kaç lira oldu? | Altın Haberleri

Gram altın 265,3 lira, çeyrek altın 432 lira ve Cumhuriyet altını 1.769 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 265,3 lira seviyesinde dengelendi. Gram altın, dün altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel günü yüzde 0,3 değer kaybıyla 264,3 liradan tamamladı.

Bugüne değer kazancıyla başlayan gram altın, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 yükselişle 265,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 432 lira, Cumhuriyet altını 1.769 liradan satılıyor.

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Ons altın, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1.502,3 dolardan işlem görüyor. Analistler, altının ons fiyatının son 6 yılın en yükseğinde seyrettiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan gerilim nedeniyle artan risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise İngiltere'de 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.490 doların destek, 1.510 seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini kaydetti. 


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