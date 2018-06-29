Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 29 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1250 doların üzerinde işlem görürken; gram altın 183,8 liradan, çeyrek altın ise 302 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 183,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün altının ons fiyatı ve döviz kurlarındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,98 azalışla 184,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 azalışla 183,8 liradan işlem görüyor.

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ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Dün altı aydan uzun sürenin dip seviyesine gerileyen altın, doların son dönemde gördüğü yüksek seviyelerden gerilemesiyle yükseldi ancak Kasım 2016'dan bu yana en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1,250.90 dolara yükseldi.

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