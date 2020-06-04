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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 4 Haziran altın fiyatları

04.06.2020 - 11:09 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 4 Haziran altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 370 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1715 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1712 dolardan işlem görüyor. Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "Gram altın için yukarı yönde eğilimin sürdüğünü ve pozitif beklenti içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Geri çekilmeler kademeli şekilde alım fırsatı vermeye devam edebilir" şeklinde değerlendirdi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 366 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 369 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 366.90 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 373.06 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15.38 itibarıyla yüzde 1.22 oranında yükselişle 372.40 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 611 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 435 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1715 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.78 oranında yükselişle 1712 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestoların görece yatıştığını ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin beklenenden iyi geldiğini kaydetti.

Bu gelişmelerin ardından ekonomilerin tahmin edilenden daha kısa sürede toparlanabileceğine dair beklentilerin güçlendiğini ifade eden analistler, buna bağlı olarak artan risk iştahı ile altının ons fiyatının baskılandığını belirtti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı ve devamında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın açıklamaları ile ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.700 doların aşağı yönlü kırılması halinde 1.690 doların destek olarak öne çıktığını kaydeden analistler, gram altında ise 365-375 lira bandının izleneceğini söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN YUKARI YÖNDE EĞİLİM SÜRÜYOR
Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Gram altında son dönemde yükselişlerin hız kestiğini görmekteyiz. Fakat bunu aşağı yönde bir trend dönüşü olarak değil, güçlü yükselişlerin ardından bir düzeltme hareketi olarak bakabiliriz. 

Ons altında dün sert bir baskı yaşandı. Özellikle küresel borsaların yukarı iştahının ons altın üzerinde baskı oluşturduğunu görmekteyiz. Ancak ons altının temel dinamiklerinde değişen bir durum yok. Küresel faizlerin düşük olması ve bol para ons altının temel anlamda pozitif etkiliyor. Bu nedenle geri çekilmeler fırsat verebilir. Ons altın özelinde önce 1690 ardından 1670 seviyelerini önemli destekler olarak izliyorum.

Dolar kuru cephesinde ise son iki haftalık süreçte yüksek dalgalanma görmekteyiz. Küresel bazda artan risk iştahı gelişmekte olan ülke para birimlerini pozitif olarak destekledi. Ancak TL’nin bu pozitif yapıya tam anlamıyla ayak uyduramadığını görmekteyiz. Dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde kalması TL’nin reel getirisine yönelik endişeleri canlı tutuyor. Bu da TL’deki iyimserliği sınırlıyor. Dolar kurunda bir süredir ön plana çıkardığımız 6.60 TL seviye ana destek olarak izlenilmeye devam edilebilir.

Toparlayacak olursak, gram altın için yukarı yönde eğilimin sürdüğünü ve pozitif beklenti içerisinde olduğumu söyleyebilirim. Geri çekilmeler kademeli şekilde alım fırsatı vermeye devam edebilir. 


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