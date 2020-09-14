Gram altın fiyatları, Çeyrek altın fiyatları, Ons altın fiyatları, Altın yorum, 14 Eylül güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 471 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1959 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1958 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “(gram altında) Geri çekilmeler halinde eğer 463 TL-464 TL seviyeleri yakalanırsa bu seviyelerin orta uzun vadeli önemli alım fırsatları olduğunu tekrar edebiliriz” şeklinde belirtti.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 466 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 468 liradan başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 464.53 lira, en yüksek ise 472.17 lira seviyesini görürken; saat 17.00 itibarıyla yüzde 1.20 oranında yükselişle 471.70 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 172 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1959 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.95 oranında yükselişle 1958 dolardan işlem gördü.

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BU SEVİYELER GRAM ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Ons altın eylül ayı başından bu yana 1.945 dolar seviyesinin üzerine yaptığı çıkış denemelerinde 1.960 dolar seviyesinde güçlü bir direnç ile karşılaşıyor. 1.960 dolar üzerini test etse bile burada tutunamıyor ve geri dönüyor. Bu geri çekilmeler yaşandığı takdirde daha da aşağıda 1.920 dolar ve 1.900 dolar seviyelerine kadar iniş süreci devam edebilir.

Avrupa Birliği (AB) tarafından bugün gelecek veriler beklentilerin çok üzerinde gelirse, Dolar Endeksi gerileyebilir ve bu da ons altına yarayabilir ancak Dolar Endeksinde, ons altını birden süratle 1.960 dolar üzeri atma ya da kalıcı tutma bir geri çekilmeyi pek beklemiyoruz. Bugün için baktığımızda gün içinde 1.945 dolar üzeri denemelerin, geri çekilmelere göre daha kuvvetli olasılık barındırdığını tahmin ediyoruz ancak 1.960 dolar seviyesi üzerinde de çok kalıcı bir trendin olma ihtimali de zor görülüyor.

Haftaya başlarken 468 TL seviyesinde olan gram altın fiyatında yükseliş için, ons altında yukarıda bahsettiğimiz 1.946 dolar seviyesinin geçilmesini takip edeceğiz. Bu olasılığa ek olarak üzerine dolar/TL kurunda da yukarı yönlü hareketin görülmesini de eklersek gün içerisinde gram altın fiyatının 469 TL seviyesini ve üzerini zorlama ihtimali kuvvetlenir. Bugüne özel olarak, sabah erken saatler ve gün sonuna birikmiş birtakım sert hareketler olma ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Geri çekilmeler halinde eğer 463 TL-464 TL seviyeleri yakalanırsa bu seviyelerin orta uzun vadeli önemli alım fırsatları olduğunu tekrar edebiliriz.

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