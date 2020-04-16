Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 16 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları yeni günde tüm zamanların rekor seviyesini tazelerken; şu dakikalarda 382 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise 1723 dolar seviyelerinde...

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 381 lira seviyesinde hareket ederken; yeni günde tarihi rekor seviyesini 383.34 lira seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı ise doların küresel piyasalarda güçlenmesiyle beraber salı günü gördüğü 7.5 yılın zirvesinden uzaklaşırken; gün içerisinde en yüksek seviyesi olan 1726 doları gördü, şu sıralarda ise 1723 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatları saat 11.17 itibarıyla yüzde 0.42 oranında yükselişle 382.87 lira seviyesinde hareket ederken; aynı dakikalarda çeyrek altın 630.90 lira, Cumhuriyet altını da 2.517 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerinin beklenenden sert gerçekleşeceğine ilişkin tahminlerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.710-1.740 dolar, gram altında ise 370-390 lira aralıklarının izleneceğini söyledi.

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