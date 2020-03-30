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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Mart altın fiyatları

30.03.2020 - 11:17 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 340 lira seviyesine kadar tırmanarak tarihi rekorunu kırarken; altının ons fiyatı ise en yüksek 1635 dolara kadar yükseldi.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altına talep arttı. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 338 liradan tamamlarken; yeni haftaya 337 liradan başladı. Gram altın fiyatları gün içerisinde yükselişini sürdürerek 340.39 lira ile tarihi rekor kırarken; saat 11.14 itibarıyla 337.92 liradan işlem görüyor.

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Altının ons fiyatı ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 1619 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayısının artmaya devam ettiğini belirterek, sürece dair kontrol mekanizmalarının tamamen virüsün seyrine bağlı olması ve bu paralelde oluşan belirsizliklerin konuya ilişkin endişelerin gündemde kalmasına yol açtığını vurguluyor.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğunu, bu hafta yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde yayımlanacak nihai Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.600 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Analistler, gram altında bugün 340 liranın test edildiğine dikkati çekerek, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumuna geldiğini söyledi.

 

 

 


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