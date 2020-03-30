Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 342 lira seviyesine kadar tırmanarak tarihi rekorunu kırarken; altının ons fiyatı ise en yüksek 1635 dolara kadar yükseldi. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, "Gram altın içinse 340 TL önemli bir direnç alanı bu direnç alanı aşılmakta zorlanıyor. DolarTL ve ons altındaki yukarı yönlü eğim sürdüğü sürece gram altında da bu hareketin korunmasını bekleyebiliriz" dedi.

Yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altına talep arttı. Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 338 liradan tamamlarken; yeni haftaya 337 liradan başladı. Gram altın fiyatları gün içerisinde yükselişini sürdürerek 342.24 lira ile tarihi rekor kırarken; saat 14.41 itibarıyla 341.30 liradan işlem görüyor.

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Altının ons fiyatı ise yüzde 0.29 oranında düşüşle 1623 dolardan işlem gördü.

ALTIN İÇİN OYNAKLIK SÜRÜYOR

Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Ons altın yeni haftaya 1600 dolar seviyesinin üzerinde başlamış durumda. Altın için oynaklık sürüyor. Bu durumda geri çekilmelerin ben bir süre daha sınırlı kalmasını bekliyorum. Virüs endişesi, ülkelere yönelik resesyon beklentilerinin gündeme gelmesi derken aslında konuştuğumuz konular aynı. Dolayısıyla risk iştahı zayıf ve altın kendisini beslemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalar nakde kaçış altında da sert satışları beraberinde getirmişti. Ancak son günlerde tedirginliğin kısmi azalması bir miktar güvenli limanlara olan talebi tekrardan canlandırdı. Bunun yanında, Hindistan’da altın pazarlarının durdurulması, İsviçre’de en büyük altın üreticilerinden durdurulmaya dair sinyallerin gelmesi ve Fed’in sınırsız tahvil alımı altının bu hareketini desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla bu süreçte ben bir süre daha altında 1600 dolar seviyesinin üzerini görmeyi bekliyorum.

Bu hafta içi ABD’den açıklanacak veriler var, etkisi sınırlı kalabilir. Daha çok dünyada virüsün yayılma hızının azalmaya başlayıp başlamaması önemli olacak. Ancak ABD bile bu virüsün etkilerinin kolay kolay geçmeyeceğini belirttiği için altın özelinde bu durum oldukça önemli. Teknik görünümde, altın için 1600 dolar psikolojik destek olurken, bu desteğin altında kapanışlar satış baskısını tetikleyebilir. Ancak bu durumda bile portföyde altın ağırlığının arttırılmasından yanayım. Yukarıda 1640 dolar ve 1650 dolar dirençleri önemli. Bu dirençler aşılamadığı sürece altını 1600-1650 dolar aralığında izlemeye devam edebiliriz.

Gram altın içinse 340 TL önemli bir direnç alanı bu direnç alanı aşılmakta zorlanıyor. DolarTL ve ons altındaki yukarı yönlü eğim sürdüğü sürece gram altında da bu hareketin korunmasını bekleyebiliriz. Bu doğrultuda, gram altında geri çekilmeler değerlendirilebilir. Bir süre daha altın için hem dolar bazında hem TL bazında düşüşlerin sınırlı kalmasını bekliyorum.

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