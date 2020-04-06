Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 6 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; şu dakikalarda 357 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1643 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1642 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 350 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya rekor seviyeden başladı. Altının gram fiyatı yeni haftada tarihi rekor seviyesini 358.22 lira seviyesine taşırken; saat 15.51 itibarıyla yüzde 2.04 oranında yükselişle 357.41 lira seviyesinde hareket ediyor.

Altının ons fiyatı ise 1643 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 1.46 oranında yükselişle 1642.56 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde merkez bankalarınca atılan adımların altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı reel efektif döviz kuru endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.643 doların direnç konumunda bulunduğunu, gram altında ise 360 liranın gündeme gelebileceğini ifade etti.

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