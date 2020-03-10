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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Mart altın fiyatları

10.03.2020 - 08:37 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 327 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535.03 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 203 liradan alıcı buluyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, "Gram altın 325 TL’nin üzerinde kaldığı sürece ilave alım yapabilirler veya gram altında olası 320 TL’nin altına doğru düşüşte alım yönünde denenebilir" şeklinde belirtti.

Dün petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşün etkisiyle tarihi rekor seviyesini 339 lira seviyesine taşıyan gram altın fiyatları, yeni güne 325 liradan başladı. Gün içerisinde en yüksek 332.77 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 16.35 itibarıyla 327.30 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 535.03 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 203 liradan alıcı buluyor. Altının ons fiyatı ise yüzde 1.19 düşüşle 1660 dolardan işlem gördü.

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Corona virüsün küresel ekonomide yavaşlamaya neden olması ve ülkelerin büyüme hedeflerini aşağı çekip faiz indirimine gitmesi ile birlikte petrol fiyatları düşerken güvenli liman olan altına talep arttı.

HABER AKIŞLARI YAKINDAN TAKİP EDİLMELİ
Eda Karadağ - İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıf. Çin’deki virüs endişesinin diğer ülkelere yayılıyor olması, petrol fiyatlarındaki sert düşüş ve ABD borsalarının dünü oldukça ekside tamamlaması ons altın açısından olumlu yorumlanıyor. Dolayısıyla altına olan talebin canlı kaldığını gözlemliyoruz.

Bu sabah küresel borsalarda tepki alımları izleniyor. Dünün ardından bugün teknik olarak tepki alımlarının gelmesi normal. Ancak haber akışları yakından takip edilmeli. Piyasada riskler sürdüğü sürece altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz.

Ons altında 1655 dolar seviyesi önemli bir destek alanı olarak izleniyor. Bu destek alanının altına doğru hareketinde zayıf kalması durumunda düşüşünde zorlanabilir. Dolayısıyla burası önemli. Yukarıda ise 1662 dolar ve 1665 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak izleniyor.

Altında net bir yönden hala bahsetmek zor. Ani hareketlere karşı dikkatli olunmasında fayda var. Gram altın yatırımcısı da mevcut uzun pozisyonlarını korumaya devam edebilir. Gram altın 325 TL’nin üzerinde kaldığı sürece ilave alım yapabilirler veya gram altında olası 320 TL’nin altına doğru düşüşte alım yönünde denenebilir.

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